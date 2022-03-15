إحالة أوراق أب خنق نجله وتخلص من جثته بالشرقية للمفتى

قضت محكمة جنايات الزقازيق بإحالة أوراق أب متهم بقتل نجله خنقا وإلقائه في مصرف، للتخلص من جثته إلى المفتى لإبداء الرأي الشرعي فى إعدامه.

تعود أحداث القضية رقم 43529 لسنة 2021 جنايات مركز منيا القمح والمقيدة برقم 391 لسنة 2021 جنایات كلى جنوب الزقازيق، حيث تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد ضبط "عماد.ح" 31 عامًا سائق كلارك بالعاشر من رمضان مقيم بقرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح بتهمة قتل ابنه الطفل "يوسف"، 7 سنوات، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه بقتله، حيث اقتاده بالدراجة النارية قيادته إلى مكان الواقعة وداخل الأرض زراعية أطبق بكلتا يديه على عنقه فأزهق روحه، وقام بوضعه داخل جوال بلاستيكي وإلقائه بمصرف مائي للتخلص من جثته حتى لا يفتضح أمره، وذلك بسبب خلافات بين المتهم وبين طليقته والدة الطفل، واعتاد المتهم زيارة صغيرها بمنزل والدتها، بالإضافة لوجود خلافات حول إثبات نسب الطفل.

وجرى عقد جلسة عرفية رفقة لحل النزاع القائم بين جدة الطفل المجني عليه وبين المتهم بشأن إثبات قيده بالسجلات الرسمية ونفاذا لذلك الحل الودي اصطحبت جدة الطفل المجني عليه الطفل، وتقابلا مع المتهم أمام الوحدة الصحية بسنهوت فدلف الأخير رفقة الطفل المجني عليه بمفردهما لداخل الوحدة، ثم عاد وأبلغها بعدم إتمام الإجراءات لعدم تواجد الموظف المختص، وقام المتهم بمغافلتهما واصطحب الطفل المجني عليه بدراجته البخارية وفر هاربا، وعقب ذلك بعدة أيام نمى إلى علميه قيام المتهم بإزهاق روح الطفل المجني عليه.