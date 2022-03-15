الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تمنع بايدن وبلينكن ومسئولين أمريكيين كبارًا آخرين من دخول أراضيها

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إنها وضعت الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ومسؤولين كبارا آخرين على "قائمة الممنوعين" من دخول أراضيها.
وأُدرجت أسماؤهم، إلى جانب وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وآخرين، في قائمة تضم 13 فردا مُنعوا من دخول روسيا ردا على العقوبات التي فرضتها واشنطن على مسئولين روس، وشملت العقوبات كذلك وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.
لكن وزارة الخارجية قالت إنها تحافظ على علاقات رسمية مع واشنطن، وإذا لزم الأمر فستضمن إمكانية إجراء اتصالات رفيعة المستوى مع المدرجين في القائمة.

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وائل لطفي

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