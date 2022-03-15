ملك البحرين والرئيس الروسى يبحثان هاتفيًا الحل الدبلوماسى للخلافات بين الدول

بحث ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العلاقات بين البلدين، وذلك خلال اتصال هاتفي تناول أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس بوتين، تم خلاله "استعراض العلاقات الثنائية التاريخية والمتنامية بين البلدين".

وأفادت الوكالة أن الاتصال "تناول أهمية الحل الدبلوماسي للخلافات بين الدول بالحوار والطرق السلمية وتجنب المزيد من التصعيد، وتركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لإحلال السلام الدائم والشامل بما يضمن مصالح الأطراف كافة وأمنها القومي، وذلك في ضوء استعراض مستجدات الأوضاع وتطوراتها في أوكرانيا".

وأكد ملك البحرين، وفقا للوكالة، "أهمية مراعاة تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للمدنيين في أوكرانيا وقيام الدول كافة بواجبها بتمويل العمليات الإنسانية التي أعلنت عنها الأمم المتحدة وفق مبادئ التضامن الإنساني".

وأعربا عن اعتزامهما مواصلة تطوير أواصر الصداقة بين البلدين، والتعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، إلى جانب مكافحة انتشار وباء فيروس كورونا، بما في ذلك مراعاة الاستخدام الناجح للقاحات الروسية في المملكة.