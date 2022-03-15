وكيل تعليم الغربية يشهد تقييم العروض الرياضية لإدارة شرق المحلة (صور)

شهد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، فعاليات تقييم العروض الرياضية بإدارة شرق المحلة التعليمية، بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، الدكتور يسر عبدالغنى، الدكتور هاني مجاهد، مدير عام إدارة شرق التعليمية، الدكتور أيمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية، ومنى عطا، وكيل الإدارة، وعبدالعظيم عبدالفتاح، رئيس مجلس الأمناء بالإدارة وعضو مجلس الأمناء بالمديرية.

العروض الرياضية لإدارة شرق المحلة

بدأت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والنشيد الوطني، ثم آيات من الذكر الحكيم القرآن الكريم، ثم بدأت العروض بعرض مدرسة عماد خليل الرسمية للغات بعنوان "منوره بأهلها"، ثم عرض مدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات بعنوان "أيام الخير"، ثم عرض مدرسة عماد خليل الرسمية للغات "أنا ابن مصر"، ثم عرض "بلدنا الحلوة".

كما تضمنت الفعاليات ثم عرض مدرسة الشهيد وليد عاطف صديق الابتدائية بعنوان "أحلي بلاد" ثم عرض مدرسة الشهيد محمد صلاح الدين الإعدادية بعنوان "أحلام الشباب"، وأشادت اللجنة بمستوى أداء الطلبة والطالبات وتميزهم.

كما تفقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرسة طنطا الثانوية الفنية الكهربية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة التي تمت بالمدرسة، واطمأن وكيل الوزارة إلى سير العمل بشكل جيد بالمدرسة، تأتي هذه الزيارة التفقدية للمدرسة الكهربية بطنطا، تمهيدًا لافتتاح المدرسة وإعادة دخولها الخدمة مرة أخرى.

العروض الرياضية لإدارة شرق المحلة

كما أقيمت فعاليات تقييم العروض الرياضية بإدارة شرق طنطا التعليمية، بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بنات، بحضور السيد العراقى مدير عام الشئون التنفيذية ويسر عبدالغنى وإيمان عبدالمعز شاهين، مدير عام إدارة شرق طنطا التعليمية، وايمن الهنداوي، موجه عام التربية الرياضية وسماح النشار مدير الخدمات بالإدارة.

العروض الرياضية لإدارة شرق المحلة

وتمت الفعاليات بطابور العرض ثم تحية العلم والنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الكريم ثم بدأت العروض بعرض مدرسة التربية الفكرية بسعيد بعنوان "قادرون باختلاف" وعرض كاراتيه، ثم عرض مدرسة المنشاوي الإعدادية بنات بعنوان "معًا نطمئن" ثم التربية الفكرية بنواج "لا التنمر"، ثم عرض مدرسة الصم والبكم "امسك حلمك"، ثم فقرات متنوعة استعراضية وفقرات جمباز لمدرسة السلام الخاصة، وفقرة جمباز لمدرسة سبرباى التجريبية الرسمية تم عرض مدرسة مودرن سكول بعنوان "وادى الملوك" والملكات ثم عرض مدرسة على عفت الابتدائية، وأشادت اللجنة بمستوى أداء الطلبة والطالبات وتميزهم.