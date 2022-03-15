الدولية للطاقة المتجددة تكشف عن 4 متطلبات لاعتماد الهيدروجين

حددت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سلسلة من الاعتبارات الفنية لأنظمة تتبع الهيدروجين الخضراء، مع مراعاة درجة من المرونة على المدى القصير؛ لضمان تطوير سوق الهيدروجين الأخضر الناشئ.

قدمت مجموعة عمل قطاعات إزالة الكربون للاستخدام النهائي في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) مجموعة من التوصيات الرئيسية، لإنشاء شهادات ومعايير الهيدروجين الخضراء.

في وثيقة "إزالة الكربون عن قطاعات الاستخدام النهائي: شهادة الهيدروجين الخضراء"، شدد فريق الخبراء على أهمية الاعتماد على أطراف ثالثة مستقلة؛ للتحقق من جميع البيانات المتعلقة بأنظمة تتبع الهيدروجين الخضراء، وكذلك على معايير الكشف الموضوعية والعامة.

تم تحديد نموذجين رئيسيين لخطة الاعتماد المستقبلية: نظام "الكتاب والمطالبة" الذي يتم تطبيقه في الغالب على الكهرباء المتجددة، حيث يتم فصل المطالبة باستهلاك الطاقة المتجددة التي حجزها مزود الطاقة عن التدفق المادي، ونظام "موازنة الكتلة" الذي يشيع استخدامه للوقود الحيوي، حيث يجب دائمًا إثبات الصلة المادية بين إنتاج واستهلاك الطاقة الخضراء.

وتابعت: «من خلال منح المستهلكين معلومات موثوقة تمامًا عن الهيدروجين الذي يتم توفيره لهم، يمكن لنظام التتبع هذا أن يحفز الشركات على الالتزام باستخدام الهيدروجين الأخضر، وخلق اهتمام اجتماعي، وتعزيز معلومات المستهلك، وبالتالي لديه القدرة على تسريع انتقال الطاقة النظيفة، ويمكن أن يسمح توحيد هذه الشهادات أيضًا بدعم تطوير تجارة الهيدروجين الخضراء، وتسريع ظهور وإنشاء سوق دولية».

كما سلطت الوثيقة الضوء على صعوبة تنفيذ اللوائح المشتركة على نطاق عالمي وإمكانية ظهور العديد من قضايا الاتصال بين أنظمة البلدان المختلفة.

وأشار خبراء الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) إلى أن قضايا الشفافية قد تظهر إذا لم يتم تتبع وتوثيق وتوضيح المعلومات المتعلقة بعملية الإنتاج والنقل، خاصة فيما يتعلق بالصلات مع مصادر الطاقة غير المتجددة.

تم تحديد أربعة متطلبات رئيسية لاعتماد الهيدروجين المنتج من مصادر الطاقة المتجددة، كالتالي:

ارتباط زمني يضمن أن الكهرباء المستخدمة في التحليل الكهربائي قابلة للتجديد؛ ارتباط جغرافي يتطلب درجة معينة من الارتباط المادي لإنتاج الهيدروجين، تجنب ارتفاع حصص الكهرباء المولدة من الحفريات في أماكن أخرى من نظام الكهرباء، والمواصفات توفر الشفافية الكاملة والمعلومات عن الموارد المستخدمة.

علاوة على ذلك، ينبغي النظر في انبعاثات الكربون لكل كيلوجرام من الهيدروجين الأخضر على طول سلسلة القيمة بأكملها، من الإنتاج إلى النقل.

وينبغي مراعاة درجة من المرونة فيما يتعلق بالمتطلبات الجغرافية والزمنية والمتطلبات الإضافية على المدى القصير؛ لضمان أن سوق الهيدروجين الأخضر الناشئ يمكن أن يتطور.