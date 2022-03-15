الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: لا يوجد أى تقصير أمنى فى المناطق المشتركة مع إقليم كردستان

حاكم الزاملي
حاكم الزاملي

أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي حاكم الزاملي، اليوم الثلاثاء، عدم وجود أي تقصير أمني في المناطق المشتركة مع إقليم كردستان.
جاء ذلك على هامش اجتماع لجنة تقصي الحقائق النيابية العراقية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، مع وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، بشأن الاستهداف الصاروخي الأخير في أربيل، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.
وأوضح الزاملي أن الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية ستعملان بشكل مشترك مع حكومة الإقليم لمنع أي فرصة للعصابات الإرهابية من تنفيذ عملياتها، مبيناً أن التنسيق مستمر ولا يوجد أي تقصير في المناطق المشتركة.
من جانبه أكد وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ووزير الداخلية والدفاع زاروا الموقع الذي استهدف بالصواريخ في إربيل مؤخرا، مبينًا أن هذه الهجمات هي ضد السيادة العراقية ونحن مع استقلال القرار والسيادة العراقية.
وأضاف أن هذا المكان مدنيا وليس عسكريا ولا يوجد فيه أي أجنبي، موضحا أن الصواريخ استهدفت المدنيين.
وفي سياق آخر، ألقت قوات الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الثلاثاء، القبض على متهم بالإرهاب في كركوك.
وأوضحت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - أن قوة من اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع دوريات استخبارات الفوج الأول اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ألقت القبض على أحد المطلوبين وفق المادة 4 (إرهاب) في قضاء الحويجة مدخل ناحية الرياض، خلال عملية متابعة لتحركاته قادت إلى اعتقاله، وأنه تم تسليم الإرهابي إلى جهة الطلب أصولياً.

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