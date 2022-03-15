الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«منال عوض» تبحث آليات تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة دمياط

الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز كفر سعد، خلال اجتماعها مع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة وممثلي الجهتين الاستشارية والمُنفذة لمشروعات المبادرة ورؤساء شركات المرافق والقطاعات الخدمية ومنسقي المبادرة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرضت المحافظ آخر المستجدات بمشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى بقرى المركز، وأكدت ضرورة المتابعة اليومية لجميع المشروعات بهذين القطاعين والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

كما تابعت «عوض» معدلات تنفيذ مخطط مد شبكات المرافق بقرى "اللوزى، تفتيش ثان، المحمدية، الحسينية، السوالم والسعدية القبلية"، كما اطلعت على الموقف الخاص بمشروعات تبطين الترع وتأهيل الكبارى وآلية مد شبكات الاتصالات بتلك القرى.  

من ناحية أخرى، ناقشت محافظ دمياط الخطوات الخاصة بإنشاء مشروع «سكن كريم» بقرية تفتيش ثان، وموقف مشروعات الكهرباء والغاز والطرق، كما بحثت محاور توصيل شبكات المرافق للمبانى والمنشآت الحكومية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة.

كما أكدت أيضاً الاستعداد التام لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة بمركزي دمياط والزرقا، حيث وجهت بحصر احتياجات قرى المركزين بجميع القطاعات فى أسرع وقت ممكن، حيث تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط آليات تنفيذ مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في محافظة دمياط.

دمياط أثاث دمياط الزرقا ز كفر سعد

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وائل لطفي

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