الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

الرئيس الأوكراني يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلي.. الأسبوع المقبل

فلوديمير زيلينسكي
فلوديمير زيلينسكي

وافقت إسرائيل على طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بالتحدث إلى الكنيست خلال الأسبوع المقبل، وذلك عبر تطبيق «زووم».

وقال مسؤولون إسرائيليون وأوكرانيون إن زيلينسكي سيتحدث إلى الكنيست الإسرائيلي، خلال الأسبوع المقبل، على أن تكون الجلسة بحضور أكبر ممكن من الأعضاء، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

والتقى ميكي ليفي رئيس الكنيست، صباح اليوم، يفجن كورنيشوك السفير الأوكراني لدى تل أبيب، وأبلغه بالموافقة على طلب تحدث زيلينسكي إلى الأعضاء الإسرائيليين.

وقال ليفي للسفير الأوكراني: "سيسمح بخطاب زيلينسكي بحضور أكبر عدد ممكن من أعضاء الكنيست، بما في ذلك الموجودين بوفود في الخارج، وسيكونون قادرين للاتصال عن بعد".

وكذلك، أوضح ليفي أنه سوف يسمح للرئيس الأوكراني بالتحدث مع قادة الأحزاب لضمان أقصى عدد وجود لأعضاء الكنيست.

الكنيسة إسرائيل الرئيس الأوكراني زيلينسكي رئيس الكنيست السفير الأوكرانى

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الرئيس الأوكراني يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلي.. الأسبوع المقبل

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