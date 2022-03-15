الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«نيوتاوي».. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للترويج للجمهورية الجديدة

مشروع تخرج طلاب كلية
مشروع تخرج طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة ترويجية للنهضة العمرانية بالجمهورية الجديدة ضمن مشروع تخرجهم حملت اسم «نيوتاوي».

وأوضحت فاطمة سمير إحدى المشاركات بالمشروع أن مصطلح نيوتاوي ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول «نيو» ويعني جديد باللغة الإنجليزية، و«تاوي» اسم قديم لمصر يعني أرض الشمال والجنوب، ويعد هذا الاسم الأقرب لمصطلح الجمهورية الجديدة.

كما كشف حمدي الجمال أحد طلاب المشروع، أن سبب اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في المشاركة في نشر الوعي داخل المجتمع المصري حول مشروعات الدولة في القطاع العمراني في الفترة من عام 2014 وحتى 2021، حيث جاءت الفكرة من واقع شعور الطلبة بالمسؤولية تجاه وطنهم بضرورة المساهمة في تشكيل رأي عام سليم واعي مدرك لإنجازات بلاده خلال السبع سنوات الماضية.

ويأتي المشروع تحت شعار «شهادة ميلاد.. بخُطى الأجداد» ليجمع بين النهضة العمرانية للحضارة المصرية القديمة وما تقوم به الحكومة حاليًا من نهضة عمرانية تسير على خطى أجدادنا.

يُذكر أن «نيوتاوي» مشروع تخرج يشترك فيه 20 طالب وطالبة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان.

الجمهورية الجديدة مشروعات الجمهورية الجديدة مشروعات تخرج كلية الإعلام جامعة القارهة نيو تاوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مصدر أمنى ينفى مزاعم قنوات الإرهابية بوجود تجمعات للمواطنين فى البراجيل

رابط موقع تذكرتى لحجز تذاكر مباراة مصر والسنغال فى تصفيات كأس العالم

«الأرصاد»: الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا لرياح مثيرة للرمال والأتربة

روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

كشف غموض سرقة مشغولات ذهبية من فيلا الفنانة سميرة صدقى بالهرم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الأوكرانى يتحدث لأعضاء الكنيست الإسرائيلى.. الأسبوع المقبل

دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ

استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 9 آخرين برصاص الاحتلال