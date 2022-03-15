«نيوتاوي».. مشروع تخرج لطلاب إعلام القاهرة للترويج للجمهورية الجديدة

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام بجامعة القاهرة حملة ترويجية للنهضة العمرانية بالجمهورية الجديدة ضمن مشروع تخرجهم حملت اسم «نيوتاوي».

وأوضحت فاطمة سمير إحدى المشاركات بالمشروع أن مصطلح نيوتاوي ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول «نيو» ويعني جديد باللغة الإنجليزية، و«تاوي» اسم قديم لمصر يعني أرض الشمال والجنوب، ويعد هذا الاسم الأقرب لمصطلح الجمهورية الجديدة.

كما كشف حمدي الجمال أحد طلاب المشروع، أن سبب اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في المشاركة في نشر الوعي داخل المجتمع المصري حول مشروعات الدولة في القطاع العمراني في الفترة من عام 2014 وحتى 2021، حيث جاءت الفكرة من واقع شعور الطلبة بالمسؤولية تجاه وطنهم بضرورة المساهمة في تشكيل رأي عام سليم واعي مدرك لإنجازات بلاده خلال السبع سنوات الماضية.

ويأتي المشروع تحت شعار «شهادة ميلاد.. بخُطى الأجداد» ليجمع بين النهضة العمرانية للحضارة المصرية القديمة وما تقوم به الحكومة حاليًا من نهضة عمرانية تسير على خطى أجدادنا.

يُذكر أن «نيوتاوي» مشروع تخرج يشترك فيه 20 طالب وطالبة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان.