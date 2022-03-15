الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

استخراج «هاتف محمول» من بطن مريض فى الغربية

إستخراج محمول من
إستخراج محمول من بطن مريض

تمكن فريق طبي بمستشفى كفرالزيات العام التابع لمديرية الصحة بمحافظة الغربية، من استخراج جسم غريب "هاتف محمول ولفافة أخرى"، من معدة مريض بعد 20 يوما من ابتلاعهما، في عملية استخراج من المعدة إنقاذًا لحياته.

ووجه الدكتور عبدالعال قوزع مدير مستشفى كفرالزيات العام، الشكر للفريق الطبي المشارك في عملية استخراج الجسم من معدة المريض، تحت إشراف الدكتور طارق مشالي، ودكتور أحمد ناصف إخصائيين الجراحة، ودكتور محمد الجمل مقيم الجراحة ومتدرب الزمالة بالمستشفي، ودكتور علاء قمر الدولة، ودكتور محمود الشنوانى إخصائيين التخدير، وسماح فوزى تمريض العمليات.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن المريض خرج من العمليات بحالة جيدة، وبدأ في تلقي العلاج والرعاية الصحية داخل المستشفى.

من جانبه وجه الدكتور هشام شيحة، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة بالغربية، شكره للفريق الطبي الذي نجح في إجراء الجراحة التي استمرت عدة ساعات، ولطاقم التمريض والعناية، مؤكدًا أنه كان في حالة تواصل دائم عقب إخطار المديرية بالعملية لمتابعة تداعيات الأمر، مضيفًا أن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرر توجيه الشكر ومكافأة الفريق الطبي على حسن عمله.

استخراج هاتف محمول بطن مريض بمستشفى كفر الزيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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