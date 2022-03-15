الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبى يبحثان مستجدات إحياء الاتفاق النووى الإيرانى

الاتفاق النووي الإيراني
الاتفاق النووي الإيراني

بحث النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج-كون، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء مع نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ومنسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران إنريكي مورا، اتجاه مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة (يونهاب) - إن مورا أطلع "تشوي" على آخر الاتجاهات في مفاوضات فيينا الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والتي تم تعليقها في 11 مارس الجاري.

وشدد "تشوي" على ضرورة استئناف المفاوضات في أقرب وقت ممكن لتحقق جميع الأطراف هدف استعادة الاتفاق النووي الإيراني، حتى في ظل الظروف الصعبة، مؤكدا عزم بلاده مواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي اللازم في هذا الصدد.

وعلى الرغم من أن كوريا الجنوبية ليست طرفا في المفاوضات المتعددة الأطراف، إلا أنها تواصلت عن كثب مع الدول المعنية بشأن هذه المسألة وسط النزاع الدبلوماسي المطول مع إيران بشأن أصولها المجمدة لدى سول. 

وتقدر الأموال الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية بـ7 مليارات دولار (حوالي 8.3 تريليون وون).

رئيس التحرير

وائل لطفي

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