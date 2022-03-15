السجن عامين للمتهمين بالاعتداء على فتاة بالظاهر

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقين بالسجن عامين وبراءة آخر؛ في اتهامهم باستغلال فتاة والتعدي عليها في شقة أحدهم عقب استدراجها من إعلان خادمة على الإنترنت.

تعود أحداث الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الظاهر بلاغا من فتاة فى حالة إعياء شديدة، حكت فيه بأنها كتبت على صفحتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، منشورا تطلب العمل فى البيوت خادمة للإنفاق على أسرتها، حيث تلقت اتصالا من شخص أفاد فيه برغبته فى تنظيف شقته بمقابل مادى، وتوجهت لشقته بناء على الاتفاق.

وعندما دخلت الشقة وسألته عن أدوات التنظيف لبدء عملها، قام المتهم الأول، بغلق باب الحمام واعتدى عليها تحت تهديد السلاح، وعندما حاولت الخروج أجبرها صديقه على الدخول معه لغرفة أخرى تحت تهديد السلاح، بينما عندما شاهدها صديقهم الثالث وهى فى حالة إعياء شديدة تركها وخرجت من شقة المتهمين.

تبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم النيابة لمحكمة الجنايات بتهمة الخطف وهتك عرض فتاة تحت تهديد السلاح.