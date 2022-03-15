تباين في إصابات «كورونا» اليومية بدول عربية

أعلنت وزارات الصحة في عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1399 إصابة جديدة، كما تعافت 2543 حالة ليصل إجمالي المتعافيين إلى 524 ألفا و784 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1463 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.

وفي ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 193 إصابة و4 وفيات و636 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 500 ألف و497 إصابة بينها 484 ألفًا و591 شفاء، فيما تُوفي 6354 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 280 إصابة جديدة بإجمالي 885 ألفا و983 حالة، وتعافي 947 حالة ليبلغ الإجمالي 853 ألفا و253 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 166 إصابة جديدة، وحالتي وفاة، و1208 حالات شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و29 ألفًا و762 شخصًا، والوفيات إلى 28 ألفًا و63 شخصًا، والشفاء إلى 983 ألفا و630 شخصًا.

وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 573 إصابة جديدة و4 وفيات وتماثل 1346 شخصا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و313 ألفا و943 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و109 حالات، والشفاء إلى مليونين و268 ألفا و769 حالة.