فتاة تعثر على رسالة حب من الحرب العالمية الأولى.. ما القصة؟

كشفت امرأة عن قصة رسالة حب مثيرة أرسلها جندي من الحرب العالمية الأولى إلى حبيبته عام 1917.

تشيلسي براون البالغة من العمر 28 عامًا من مدينة نيويورك بالولايات المتحدة تستكشف بانتظام أسواق السلع المستعملة ومحلات التحف والأسواق عبر الإنترنت للعثور على المستندات القديمة.

بمجرد العثور عليها، حاولت بعد ذلك لم شمل الوثائق القديمة مع عائلة الأشخاص الذين تركوها وراءهم.

أحدث اكتشاف لها كان رسالة حب من رجل يُدعى ويليام لامرأة تدعى ليلي، في ذلك يتحدث ويليام بإسهاب عن حبه لليلي، استوعبت الكتابة اليدوية الجميلة Chelsey وأجرت بحثًا مكثفًا لمعرفة ما إذا كانا قد انتهيا معًا.

كانت مسرورة للعثور على سجلات التعداد التي تظهر أنهما تزوجا وأنجبا أسرة.

وقد تواصلت منذ ذلك الحين مع أحفادهم، تقول:"شعرت وكأنني في فيلم وأنا أقرأ هذه الرسالة.. لم أصدق أنه كان حقيقيًا.. قصص النهاية السعيدة هذه هي ما أسعى جاهدًا لإيجادها ومشاركتها مع العالم لإظهار أنه بغض النظر عن مدى الظلام والشر الذي يحصل عليه هذا العالم ، فإنه يستحق القتال من أجل هذا القليل من الضوء واللطف".

تشرح قائلة: "ما جذبني على الفور إلى هذا العنصر هو فن الخط.. لم أر شيئًا كهذا من قبل".

من الواضح أن هذين الشخصين كانا في حالة حب شديد مع بعضهما البعض ويفتقد كل منهما الآخر إلى حد كبير.

يكتب ويليام إلى عزيزته ليليان ويخبر حبيبته كم يشتاق إليها، ولكن يبدو أن هناك القليل من التوتر لأنه لم يسمع عنها أي رد.

كتب: "أود أن أعطي أي شيء فقط لأكون في تلك المنطقة القديمة العزيزة معك، لأنها تسكن فيها الورود التي اخترتها لك ''.

وتابع في الرسالة: "سأعود إلى المنزل في أي وقت الآن، لكنني أفترض أنني سأبقى حتى يطلب مني أحد الحضور، وهو ما قد لا يأتي أبدًا.

واستطرد: "ليليان.. كيف حال الجميع في المنزل؟ هل ما زلت تستمتعي بالمدرسة، أعتقد أنك تعلمت بالفعل أن تحب معلمك.. أشعر بالقوة من المفترض أن أعمل اليوم.. الآن كوني فتاة حلوة وأجيبي قريبًا لأنني مجنون بسماع أخبارك".