الثلاثاء 15 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

فى يوم المرأة المصرية.. مايا مرسى: نعيش عصرًا ذهبيًا بدعم من الرئيس السيسى

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

وجهت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خالص التحية والتقدير لنساء وفتيات مصر، بمناسبة يوم المرأة المصرية، قائلة: "في هذا اليوم المميز الذي يحمل ذكرى خالدة لنا جميعاً فاليوم نتذكر معاً  كيف كانت المرأة المصرية وستظل مثالا للوطنية والفداء والتضحية عاشقة لوطنها مؤمنة به مدافعة عنه".

وأضافت مايا مرسي، لقد خرجت المرأة المصرية  في مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من الشهيدات مثل حميدة خليل ونعيمة عبد الحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد واللاتي دفعن حياتهن فداءا للوطن، فكل الامتنان والحب والتقدير لهن على دورهن الذي  سيظل حاضرا في عقولنا وقلوبنا إلى الأبد".

وقالت الدكتورة مايا مرسي: "نحن حفيدات سيدات عظيمات ممن سطرن تاريخ المرأة المصرية الحديث نستطيع القول اليوم بكل ثقة  إننا  نسير في الطريق الصحيح نحو استكمال ما بدأنه والوصول إلى ما سعين إلى تحقيقه وأن ثمار نضالهن نجنيها الآن".

وأضافت: "نحن اليوم نعيش عصراً ذهبياً بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية والداعم لتمكينها في كافة المجالات، وما نعيشه اليوم هو مصدر فخر واعتزاز للنساء في مختلف العصور، فاليوم نكتب تاريخاً جديداً للمرأة المصرية يهب الأجيال القادمة من الفتيات الأمل ويمنحهن الفرصة، ويرسم طريقاً جديداً نحو المستقبل".

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا ونحن نحتفل بيوم المرأة المصرية لعام 2022، فلا بد أن نرصد معاً العديد من المحطات والمفاجآت السارة والسعيدة للمرأة المصرية خلال العام الماضي التى كان من بينها وصول إجمالى نسبة المرأة في مجلس النواب إلى 28%  وذلك لأول مرة منذ إعطاء المرأة حق الترشح في البرلمان، وهو ما يعد انتصاراً كبيراً ومكتسبا جديداً للمرأة المصرية، سوف يضاف إلى السجل الحافل لمكتسباتها خلال عصرها الذهبي، كما شهد العام الماضي الاستعانة بالمرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة والذي يعد ثمرة نضال عظيمات مصر لمدة طويلة تصل إلى 72 عاماً بهدف الالتحاق بالعمل بهذه الجهات القضائية ، وذلك بدعم من القائد العظيم الذي أنصفهن وساندهن ودعم وصولهن لأعلي المناصب القيادية.

وتابعت: "كما شهد عام 2021 أيضاً تصديق الرئيس على قانون تغليظ عقوبة ختان الإناث وهو ما يعد أملا جديدا نحو القضاء على هذا المشكلة الخطيرة في المجتمع المصري التى أرّقت أجيالا كاملة من النساء والفتيات وتسببت في ايذاء نفسي وجسدى لا يغتفر ولا ينسى، كذلك شهد العام تصديق السيد الرئيس على قانون 141 لسنة 2021 بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، نصت التعديلات على أن يعاقب المتحرش، بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من، تعرض للغير في مكان عام أو خاص، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية، وهى عقوبات رادعة وتتوقف أمام مختلف وسائل وأساليب التحرش".

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه خلال هذا العام 2022 ما زال أمام المرأة  المزيد من النجاحات التى تسعى لتحقيقها والمكتسبات للحصول عليها، خالص أمنياتنا  للمرأة  المصرية بالنجاح والتوفيق في ظل القيادة السياسية الحكيمة التى تدرك جيدا أهمية مشاركة المرأة كونها الشريك الفاعل في عملية التنمية والتجديد التى تشهدها الجمهورية الجديدة.

مجلس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للمرأة ثورة 1919 المرأة المصريه قانون العقوبات

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