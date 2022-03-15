«فتاة و3 آلاف دولار».. تفاصيل قتل طالب على يد زميله فى الهرم

كشفت تحريات مباحث الجيزة، اليوم، تفاصيل قتل طالب على يد زميله في منطقة الهرم، حيث تبين أنهما كانا طالبين في جامعة بروسيا، وأن المجني عليه عاد من روسيا لمصر بسبب عجزه عن استكمال مشواره التعليمي بالخارج، وأقام بصحبة صديقه الذي كان يدرس بروسيا أيضًا، خشية علم أسرته بعودته لمصر، إذ كان يتواصل معهم مدعيا أنه ما زال يدرس بالخارج.

ونشب بينهما خلاف حول مبلغ 3 آلاف دولار اقترضها القتيل من المتهم ورفض إعادة النقود له، كما نشب بينهما خلاف بسبب معايرة المجني عليه للمتهم لانفصال خطيبته عنه، فقرر قتله، إذ أطلق النار عليه خلال نومه ثم قطع جثته، تمهيدًا للتخلص منها إلا أنَّه فشل في نقلها فترك الشقة وفر هاربًا.



تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة الهرم.



وانتقلت قوات الشرطة إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشاب في العشرينات من العمر مشطورة نصفين في بداية مرحلة التحلل دون وجود أوراق ثبوتية تفيد بهويته.



شكل اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لكشف غموض الجريمة بدءا بتحديد هوية الضحية تنسيقا مع الأدلة الجنائية ومصلحة الطب الشرعي.



ومع انتصاف ليل اليوم ذاته، تم تحديد هوية المجني عليه وتبين أنه يدعى رضا يبلغ من العمر ٢٦ طالب جامعي عائد ومنذ فترة من روسيا قبل الأزمة الأوكرانية.



وتوصلت جهود البحث والتحري التي قادها العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، إلى أن المتهم صديقه كان يدرس معه بذات الجامعة ويدعى عمر ،٢٧ سنة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاوناه الرائد محمد سعودي والنقيب هشام موسى من ضبط المتهم تنسيقا مع قطاع الأمن العام.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.