الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة «متهمي الكفن» في خطف مواطن بعين شمس لـ15 مايو

الكفن
الكفن

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية الكفن؛ لاتهامهم في قضية خطف جديدة باحتجاز شاب في منطقة عين شمس، إلى جلسة 15 مايو المقبل؛ لتقديم المستندات.

صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى عبد الفتاح لبنة، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، ومحمد كامل عبد الستار، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء.

وجاء في تحقيقات النيابة بأن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق مع المتهمين الأول حتى الثالث وآخرين خطف المجني عليه قاموا بتعذيبه تهديد بالقتل واستعراض القوة، حيث قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة في قضية جديدة حملت رقم 2071 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة.

استعراض القوة عين شمس إحالة المتهمين النيابة العامة المستندات

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