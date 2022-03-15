الإمارات واليابان تبحثان العلاقات الاستراتيجية والقضايا الدولية

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي، مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل دعمها ودفعها قدما بجميع المستويات.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها على مختلف المستويات، وأهمية العمل الدولي على إيجاد حلول دبلوماسية لها، وتوفير المساعدة للمدنيين المتضررين منها.

وأكد ولي عهد أبوظبي حرص بلاده على الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية في ظل التداعيات والمستجدات الحالية، وكذلك حرصها على تعزيز علاقاتها مع اليابان في مجال الطاقة عامة.

من جهته، أشار رئيس الوزراء الياباني، إلى العلاقات الوثيقة التي تجمع بلاده والإمارات، وحرصها على مزيد من التعزيز لهذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.