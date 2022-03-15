الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رابط مباشر.. فاتورة التليفون الأرضي 2022| كيف تتواصل للاستعلام وحل العطل

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث الكثير من المواطنين عن آخر أخبار فاتورة التليفون الأرضي 2022، وما تتضمنه من خدمات هامة مثل رابط فاتورة التليفون الأرضي مارس 2022، بالإضافة إلى مواعيد الدفع والسماح لسداد فواتير التليفون الأرضي، وطرق الدفع، ورقم الأعطال.

 فاتورة التليفون الأرضي 2022

هناك طريقتان يمكنك من خلالها الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي خلال شهر مارس 2022، والتي جاءت كالآتي:

الطريقة الأولي: لمعرفة الفاتورة عبر الإتصال التليفوني من الخط الأرضي بالرقم المختصر للشركة وهو 19777.

الطريقة الثانية:  الدخول على رابط الإستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات

1- الدخول على موقع الشركة عبر الرابط التالي: 
https://billing.te.eg/ar-eg.

2- تسجيل رقم التليفون.
3- تسجيل كود المحافظة.
4- الضغط على عرض الفاتورة.

 مواعيد سداد فاتورة التليفون الأرضي 

من المقرر أن تبدأ شركة وي WE في إصدار وتحصيل فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 إبريل 2022، وتمنح فترة سماح حتى يوم 14 مايو 2022.

و تقوم الشركة بتحويل خطوط التليفون الأرضية للعمل بنظام الإستقبال فقط لغير المسددين يوم 15 مايو 2022 وحتى 14 يونيو 2022.

و أيضاً تقوم بالتصيعد ضد العملاء غير المسددين، ثم قطع الحرارة عن التليفون وفرض غرامة تأخير على العملاء الذين لم يدفعوا قيمة فواتير التليفونات حتى يوم 15 يونيو 2022.

ما هو رقم أعطال التليفون الأرضي؟

خصصت الشركة الرقم التالي: 111 لشكاوى التليفونات، والإبلاغ عن أعطال التليفون الأرضي.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي 

تتنوع تلك الطرق بين الدفع عن طريق الإنترنت أو الدفع النقدي المباشر، والتي جاءت كالآتي:

• يمكنك الدفع من خلال موقع الشركة أون لاين.
• يمكنك دفع الفاتورة في مكاتب البريد المصري أو عبر الدفع عبر خدمة فودافون كاش.
• يمكنك كذلك الدفع الفاتورة عبر ماكينات ATM للبنك الأهلي المصري وبنك CIB.
• يمكنك دفع فاتورة التليفون الأرضي عبر سنترالات شركة WE، أو من خلال خدمة فورى.
• ويمكنك سداد فواتير التليفون عبر خدمات وسداد وخدماتي ومصاري وأمان وممكن وBee.

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