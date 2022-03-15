إيطاليا: لن نتوقف عن فرض العقوبات على روسيا حتى نتوصل لاتفاق سلام

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده لن تتوقف عن فرض عقوبات على اقتصاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى يجلس الأخير على طاولة للتوصل إلى اتفاق سلام.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان الاتحاد الاوروبي عن حزمة رابعة من العقوبات على موسكو؛ بسبب حربها على أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الايطالية (آكي) في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأضاف أن "المفاوضات بين موسكو وكييف شاقة رغم انفتاح زيلينسكي بشأن الناتو والقضايا الإقليمية في دونباس وشبه جزيرة القرم"، لافتًا إلى ضرورة استمرار الحوار مع تدخل المنظمات الدولية.

وتابع:"في نفس الوقت سنواصل الحديث مع تركيا والصين وإسرائيل، لأنها بلدان يمكن أن يكون لها دورا مهما كأطراف وسيطة".

