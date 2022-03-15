وزير الخارجية الإيطالى: استمرار البحث عن مسار دبلوماسى لوقف الحرب الروسية
قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في البحث عن مسار دبلوماسي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف الوزير في تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية: أنه “حتى هذه الساعات رأينا قنابل على المدنيين والمستشفيات، رأينا تفجيرات على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الاتحاد الأوروبي”، متابعًا: "لن نستسلم لاستفزازات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وتوقع دي مايو وصول خمسة ملايين لاجئ أوكراني إلى دول الاتحاد الاوروبي، وقال إنها “أكبر أزمة إنسانية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.