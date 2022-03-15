الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الإيطالى: استمرار البحث عن مسار دبلوماسى لوقف الحرب الروسية

لويجي دي مايو
لويجي دي مايو

قال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو، اليوم الثلاثاء، إن بلاده مستمرة في البحث عن مسار دبلوماسي لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.
وأضاف الوزير في تصريح، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية: أنه “حتى هذه الساعات رأينا قنابل على المدنيين والمستشفيات، رأينا تفجيرات على بعد 10 كيلومترات من الحدود مع الاتحاد الأوروبي”، متابعًا: "لن نستسلم لاستفزازات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.
وتوقع دي مايو وصول خمسة ملايين لاجئ أوكراني إلى دول الاتحاد الاوروبي، وقال إنها “أكبر أزمة إنسانية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية”.

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