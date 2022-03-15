الكرملين: التكهن بنتيجة المحادثات الروسية الأوكرانية سابق لأوانه

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه التكهن بنتيجة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف بيسكوف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية؛ تعليقًا على ما قاله رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، بأن كييف يمكن أن تتوصل مع موسكو إلى اتفاق في غضون أسبوعين -: أن "هذه توقعاته، لكننا نرغب في الامتناع عن تقديم توقعات متسرعة".

جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا واصلتا المحادثات عبر الفيديو كونفرانس، أمس ؛ في محاولة للتوصل لحل للحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.