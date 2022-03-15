الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: التكهن بنتيجة المحادثات الروسية الأوكرانية سابق لأوانه

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه التكهن بنتيجة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف بيسكوف - وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية؛ تعليقًا على ما قاله رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، بأن كييف يمكن أن تتوصل مع موسكو إلى اتفاق في غضون أسبوعين -: أن "هذه توقعاته، لكننا نرغب في الامتناع عن تقديم توقعات متسرعة".
جدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا واصلتا المحادثات عبر الفيديو كونفرانس، أمس ؛ في محاولة للتوصل لحل للحملة العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

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