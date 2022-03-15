محافظ أسوان يتابع معدلات تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لمواجهة التعديات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أهمية استغلال منظومة المتغيرات المكانية في رصد كافة المخالفات بشكل دقيق، والتعامل السريع معها بالإزالات الفورية أولاً بأول داخل القرى والمدن، وخاصة أنها تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، إلى جانب الحد من العشوائية ومواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي سواء كانت زراعية أو بناء أو تابعة للري.

جاء ذلك أثناء اجتماع متابعة الإجراءات والجهود الجارية لتحقيق أفضل المعدلات في تطبيق المتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، بجانب مديري نظم المعلومات والتحول الرقمي، وأيضاً مركز المعلومات الجغرافية والمرافق (GIS).

وقد وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة تدقيق البيانات بما يساهم فى المواجهة الحازمة للتعديات على أراضى الدولة وخاصة الزراعية من خلال المتابعة المستمرة لأى تغيرات تحدث داخل الحدود الإدارية للقرى والمدن لاسترداد حق الشعب عن طريق منظومة متكاملة لأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية من خلال إزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة والتنسيق الكامل بين رؤساء المراكز ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية و جهات الولاية لسرعة إزالة مختلف أشكال التعدى التى يتم رصدها بصفة مستمرة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على أراضى الدولة ومنع ظاهرة البناء العشوائي.

وطالب اللواء أشرف عطية بإيجاد الحلول غير التقليدية وبطرق تعامل مختلفة فى هذا الملف، والذي يستند على خلق قاعدة بيانات دقيقة تساهم فى تحقيق معدلات أسرع للمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة لاستكمال الردود، وهو الذي يتوازى معه تكثيف حملات الإزالات الفورية لأي تعديات مستحدثة.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أجرى فريق لجنة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد نسب تنفيذ مشروع توصيل خدمات الصرف الصحى بقرية الحجز قبلى بمركز إدفو، حيث تم التنسيق والتواصل مع مسؤولي شركة الكهرباء ومختلف الجهات المعنية لنقل أحد أعمدة الكهرباء لمكان آخر من أجل استكمال أعمال الحفر والانتهاء من توصيل الخطوط والشبكات الخاصة بالمشروع فى مواعيدها المحددة.

وجاء ذلك استمراراً لتنفيذ تكليفات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالمتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) من أجل دفع معدلات العمل وتذليل العقبات والمشكلات.

كما تفقد فريق لجنة حياة كريمة الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع إنشاء المجمع الخدمي والمجمع الزراعي بالقرية.