الثلاثاء 15 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

باكستان تعتزم تشديد الإجراءات الأمنية قبل تقدم المعارضة باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة

القوات الباكستانية
القوات الباكستانية

قررت الحكومة الباكستانية تشديد الإجراءات الأمنية قبل تقدم أحزاب المعارضة باقتراح في البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، والذي من المتوقع تقديمه بعد يوم 27 مارس الجاري.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الحكومة قررت تشديد الإجراءات الأمنية من أجل الحفاظ على القانون والنظام، حيث تقرر نشر قوات شبه عسكرية بعد إعلان حزب "حركة الإنصاف" الحاكم عن خطة لتنظيم تجمع حاشد في إسلام آباد يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري أمام البرلمان للإعراب عن دعمهم لرئيس الوزراء عمران خان عندما يلقي خطابه في البرلمان.

من جانبها، ردت الحركة الديمقراطية الباكستانية المعارضة على هذا الإعلان بدعوة المواطنين وأعضاء أحزاب المعارضة إلى بدء مسيرة طويلة نحو العاصمة إسلام آباد يوم 23 مارس لتنظيم اعتصام مناهض للحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية الباكستانية أبلغت مجلس الوزراء باعتزامها نشر حوالي ألف فرد من قوات شبه عسكرية في إسلام آباد للحفاظ على النظام والقانون في ظل الاضطرابات السياسية الراهنة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

سور الأزبكية المتنقل

الأكثر قراءة

مسلسلات رمضان 2022.. القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الاختيار 3

الرئيس السيسي يوجّه بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعوم

جريمة «شهر العسل».. 5 جنيهات تُنهى حياة «عروس القليوبية» على يد زوجها

الرئيس السيسى يوجّه بتوزيع «كراتين رمضان» على الفئات الأكثر احتياجًا

«تحول تدريجي الخميس».. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

قرار جديد بشأن وفاة حارس مرمى الناشئين بالأهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المرأة القاضية

حسين دعسة

الجريمة والعقاب.. سيناريو غائب لحرب أمدها طويل

أحمد سعد زايد

استحالة الدولة الدينية

منى رجب

تأملات فى يوم المرأة المصرية وعيد الأم

عبدالوهاب داود

فى محبة عبدالوهاب.. روح القاهرة فى جملة موسيقية

ماجد حبته

روسى فى مجلس اللوردات!

جمال رشدي يكتب: لماذا لم تدخل روسيا العاصمة الاوكرانية حتي الان؟

حسين دعسة

الصين لن تتوسط بين روسيا والغرب.. أمريكا تنتظر معجزة!

صور

فريق الدستور يشارك فى حملة إفطار صائم بمؤسسة مصر الخير

جنازة أنيسة حسونة

مباراة خروج الزمالك من أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربى

محطة تل أبيب

المزيد

دراسة لـ"معهد الأمن القومي": مصر رائدة في التعامل مع أزمات المناخ

عطل يصيب عددًا من المواقع الحكومية بإسرائيل واشتباه فى هجوم إلكترونى

قاطعتها لـ 6 أيام.. لماذا ترفض أوكرانيا اتصالات «خارجية إسرائيل»؟