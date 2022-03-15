باكستان تعتزم تشديد الإجراءات الأمنية قبل تقدم المعارضة باقتراح لحجب الثقة عن الحكومة

قررت الحكومة الباكستانية تشديد الإجراءات الأمنية قبل تقدم أحزاب المعارضة باقتراح في البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة، والذي من المتوقع تقديمه بعد يوم 27 مارس الجاري.

ونقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة" أن الحكومة قررت تشديد الإجراءات الأمنية من أجل الحفاظ على القانون والنظام، حيث تقرر نشر قوات شبه عسكرية بعد إعلان حزب "حركة الإنصاف" الحاكم عن خطة لتنظيم تجمع حاشد في إسلام آباد يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري أمام البرلمان للإعراب عن دعمهم لرئيس الوزراء عمران خان عندما يلقي خطابه في البرلمان.

من جانبها، ردت الحركة الديمقراطية الباكستانية المعارضة على هذا الإعلان بدعوة المواطنين وأعضاء أحزاب المعارضة إلى بدء مسيرة طويلة نحو العاصمة إسلام آباد يوم 23 مارس لتنظيم اعتصام مناهض للحكومة.

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية الباكستانية أبلغت مجلس الوزراء باعتزامها نشر حوالي ألف فرد من قوات شبه عسكرية في إسلام آباد للحفاظ على النظام والقانون في ظل الاضطرابات السياسية الراهنة.