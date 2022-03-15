الرئيس السيسى يوجّه بتوزيع «كراتين رمضان» على الفئات الأكثر احتياجًا

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، واللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من جميع السلع الغذائية الأساسية، خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

وعرض وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، مؤكداً توافرها بالكميات المناسبة للمواطنين.

ووجه الرئيس السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع، مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن 6 أشهر.

كما اطلع الرئيس السيسي على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار.

وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس السيسي بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره، على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر، مع قيام مباحث ومفتشي التموين بالتأكد من التنفيذ.

كما وجّه الرئيس السيسي بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر إردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجاً بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، فقد وجه الرئيس السيسي بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، خاصةً القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق «تحيا مصر»، لتوفير السلع الغذائية منخفضة الأسعار، وكذلك توزيع كراتين رمضان للمواد التموينية.