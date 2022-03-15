«حمام سخن» أفضل فيلم روائي في المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بتونس

فاز فيلم حمام سخن للمخرجة منال خالد بجائزة أفضل فيلم روائي طويل، من المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان- كرامة تونس، والذي اختتم فعاليات دورته السابعة يوم السبت الماضي.

نال حمام سخن ردود فعل إيجابية على المستوى العالمي حيث كُتب عنه في نشرة مهرجان ساوث باي ويست، “حمام سخن عمل قوي ملهم وثوري يجعلنا متحمسين لرؤية إنتاجات منال خالد القادمة”، و"نجح حمام سخن في جعل المشاهدين يختبرون ما مرت به تلك النسوة"، كما كتب موقع CineAddiction: “فيلم مؤثر ومليء بالأمل”، و"قصة قوية عن نساء يحاولن المقاتلة من أجل حريتهن والعثور على الأمل في الشخص الموجود إلى جانبهم".

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصرًا فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

تتشارك النساء نفس الأحلام حول التغيير والخروج عن المألوف، ولكن اختلافهن يتسبب في حالة من التباين عندما يتعلق الأمر بوعيهن وانفتاحهن وأساليبهن في التعبير والتمرد.

وكان الفيلم قد حصل على جولة من المشاركات في العديد من المهرجانات حول العالم من بينها مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في بيروت، وأيام فلسطين السينمائية، ومهرجان عمان السينمائي الدولي، ومهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي، ومهرجان سان دييغو للأفلام العربية في أميركا، ومهرجان السينما العربية والمتوسطية بكتالونيا، ومهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، ومهرجان سينما المرأة في مدريد.

وحصل على عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان ساوث باي ساوث ويست بالولايات المتحدة الأميركية بقسم جلوبال، حيث كان المشاركة العربية الوحيدة في المهرجان، وأول فيلم مصري يشارك في المهرجان الأميركي منذ أكثر من 10 سنوات، كما عُرض منه 13 دقيقة في مهرجان الجونة السينمائي ضمن مشواره في الحصول على تمويل.

حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.

منال خالد مخرجة مصرية درست الفلسفة في جامعة الإسكندرية. بدأت في تطوير مهارتها كمخرجة في سن صغير حيث عملت مع مجموعة من المخرجين البارزين.

كما ثقلت الدراسة بحضورها لورش وفصول من الفئة الرئيسية في الإخراج والكتابة ونقد الأفلام. وعَمِلت منال في شركة أفلام مصر العالمية كمساعد مخرج، ثم استكملت مسيرتها مع عدة مخرجين حاصلين على جوائز مثل سعد هنداوي، كاملة أبو ذكري، هاني خليفة ومحمد علي، كما انتهت مؤخراً من فيلمها التسجيلي الطويل النسوي قيمة ساعة مع المخرج الأمريكي أدولفو مارتينيز.