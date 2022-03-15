«ويجز» رابر الأندر إيدج ضجيج بلا غناء.. كيف يحافظ على صدارة التريند بأفعاله الغريبة

أصبح مطرب الراب الشهير ويجز بين فئة الشباب حديثي السن من الكلمات الأكثر بحثا على محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية نتيجة انتشار صوره من حفله الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية وارتدائه ملابس غريبة وفقا للكثير من منتقدي إطلالته.

حفل ويجز في السعودية

ويجز من أكثر المنتمين إلى العالم الفني إثارة للجدل خلال الأشهر الماضية، وبالرغم من انتشاره وسط جيل «الأندر إيدج» إلا أنه كمطرب ليس له رصيده الفني أو أعماله التي تضعه وسط منافسة فنية حقيقة بين النجوم فهو ظاهرة تحدث حاليا دون ملامح حقيقية.

وتعد ملابس ويجز هي الأغرب في الوسط الفني خلال آخر عامين حيث يصبح حديث السوشيال ميديا بعد كل ظهور له وهي استراتيجية يسير عليها حتى يظل بين جمهوره بالرغم من الانتقادات التي تصل إلى حد السخرية من تلك الملابس.

ويجز نفسه عبر عن انبهاره بالحب الذي يقابله به جمهوره خاصة عندما ينزل الشارع، وقال ويجز قبل أسابيع خلال ندوة صناعه المحتوي التي أقيمت بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور أمينة خليل وعمرو سلامه، أنه يفاجأ بإقبال المواطنين فى الشارع على التقاط الصور التذكارية من كم الجمهور الذي يقابله ويقوم بالتصوير معه، وأضاف أنه قد يُنهي مسيرته الغنائية بعد 5 سنوات علي الأكثر بسبب صراع الأجيال الجديدة معه، قائلًا: "قد تظهر ألوان جديدة ومختلفه عنه تلفت انتباه الشارع ويتلاشي فنه".

ويجز

وقبل أسابيع أيضا تصدر مطرب الراب "ويجز" محركات البحث على "جوجل"، وذلك على خلفية خلافه مع المطرب رامى صبرى، حيث تبادل البعض التصريحات بعدما قام رامى صبري بذكر سيرة ويجز فى أحد البرامج التلفزيونية وبعدها رد عليه، فكتب وسجز على حسابه على انستجرام: «ليه لازم الفنانيين يحطوا اسمى فى جملة مفيدة فى البرامج.. كل واحد يركز فى ورقته»، وعقب نشره هذا المنشور رد رامى صبرى ليرد عليه قائًلا : «یا ويجز یا حبيبي أنا قلت أنا بسمعك وبحب شغلك، لكن مش بفهم الكلام.. وده ميقللش من شغلك بالعكس إنت شاطر جدا ومجتهد وناس كتير بتحب شغلك.. ما تفهمش كلامي غلط یا أخويا».

وكان ويجز قبل ايام أيضا تصدر التريند بخبر يفيد بعلاقته العاطفية مع الفنانة هدى المفتي، مع طرح أغنية “البخت” حيث أكد البعض أن ويجز يمر بحالة عاطفية خاصة وان كلمات الأغنية اختلفت تماما عن اللون الذي يقدمه ويجز لجمهوره منذ فترة، عقب ذلك انتشرت العديد من الصور التي تجمع ويجز وهدى المفتى وقام رواد السوشيال ميديا لتهنئتهم على الخطوبة خاصة مع تعليق كل منهما على الصور بايموشن قلب .

فيما كانت الصور من كواليس مسلسل بيمبو الذي جمعهما مؤخرًا على إحدى المنصات الإلكترونية وشارك فيه ويجز كأول تجربة له في عالم التمثيل، وخرج المقربون ليعلنوا عدم وجود أي علاقة عاطفية بين ويجز وهدى المفتى.