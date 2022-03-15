رياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة في البحر الأحمر

تشهد مدن محافظة البحر الأحمر حالة من عدم الاستقرار في الطقس ونشاط لحركة الرياح المحملة بالأتربة وانخفاض في درجات الحرارة، حيث حذرت محافظة البحر الأحمر المواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية من ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، تجنبًا لوقوع حوادث على الطرق، مؤكدة نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق ومداخل مخارج المدن لتقدم المساعدة للمواطنين.

فيما شهد طريق سفاجا الغردقة موجة من الرياح الشديدة المحملة بالأتربة والرمال على الطريق مما أدى إلى حجب الرؤية على المسافات البعيدة ونشرت أجهزة الأمن المعنية دوريات على الطريق لمتابعة حركة السير وتقديم المساعدة للمواطنين حال طلبها.

من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر في بيان له، أنه وجه رؤساء المدن بالمحافظة برفع درجة الاستعداد لأي حالات طارئة لمواجهة موجة الطقس السيئ وتقدم كافة سبل الدعم للمواطنين على الطرق والمحاور الرئيسية، مشيرًا إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس وحركة الملاحة البحرية من خلال غرفة عمليات المحافظة لحظة بلحظة، مشددًا على ضرورة الحفاظ على سلامة الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة خلال موجة الطقس التي تشهدها البلاد.

لليوم الثانى على التوالى استمرار غلق ميناء الغردقة البحرى

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، عن استمرار غلق ميناء الغردقة البحري، لليوم الثاني علي التوالي، وذلك حرصا على سلامة الأرواح والممتلكات ونظرا لسوء الأحوال الجومائية وكذا جميع المراين والاسقالات السياحية فى نطاقه مدينة الغردقة وذلك لحين تحسن الأحوال الجومائية، وذلك مع استمرار فتح ميناء سفاجا أمام حركة الملاحة البحرية.



إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية

كان أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء الغردقة البحري بمحافظة البحر الأحمر صباح أمس الاثنين، ونظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدا وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.