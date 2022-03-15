لمدة شهرين.. تطبيق فترة الغلق الكامل لبحيرة ناصر أمام أنشطة الصيد اليوم

أجرت الأجهزة التنفيذية والمعنية بمحافظة أسوان، اليوم الثلاثاء، بدء تطبيق فترة الغلق الكامل لبحيرة ناصر أمام أنشطة الصيد لمدة شهرين بداية من منتصف مارس الجاري وحتى مايو المقبل.

يأتي ذلك في إطار تحقيق العوائد الاقتصادية والمعيشية لحوالي 22 ألف صياد بزيادة الإنتاج من الأسماك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

ومن ناحيته كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الأمنية من شرطة المسطحات وشرطة التموين، بجانب قوات حرس الحدود لإحكام السيطرة الكاملة على شواطئ البحيرة خلال فترة الغلق حيث سيتم إحالة المهربين والصيادين المخالفين للنيابة العامة والنيابة العسكرية طبقاً لجهة الضبط.

وأكد محافظ أسوان، أن تطوير منظومة العمل داخل البحيرة ستصب في صالح المواطن والدولة و الصيادين ، وهو الذى يتوازى مع ضرورة تحديث مصنع الأسماك بمنطقة السد العالى والمفرخات السمكية ومصانع الثلج.