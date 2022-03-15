الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الزراعة: نهضة غير مسبوقة في القطاع الزراعي وتنفيذ مشروعات بالصعيد

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

 قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في الفترة الأخيرة أثبت أنه من أهم القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدول ولم تعد فقط مسئولة عن الأمن الغذائي ولكنها أصبحت أيضا أمن قومي. 

وأضاف القصير، خلال الحفل التنسيقية مع برنامج الغذاء العالمي اننا سعداء بتدريب زملائنا من الدول الأفريقية والاطلاع على التجربة المصرية والتطوير الهائل الذي شهدته الزراعة في السبع سنوات الماضية من نهضة غير مسبوقة، وإننا في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نقدم كافة أوجه الدعم الفني للأشقاء في القارة الأفريقية وايضا تعميق التعاون مع كل الدول في العالم سواء من خلال التدريب هنا أو الزيارات واللقاءات المباشرة.

وتابع "القصير" أن هناك اتفاق مع برنامج الغذاء العالمي أن يكون مركز الأقصر التنسيقي منصة للتدريب لكل الدول الإفريقية وـن يكون منارة لتدعيم الزراعة وبصفة خاصة في إطار اهتمام الدولة المصرية بالجنوب، مشيرا إلى أن معظم المشروعات تتم حاليا في صعيد مصر بالإضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية الاحتوائية وهي تنمية كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع وايضا ريادة الأعمال والابتكارات بصفة خاصة في مجال الزراعة. 

وأوضح أن هناك قضايا كثيرة اتمنى أن تحظى باهتمام الزملاء الباحثين في الدول الأفريقية منها قضايا المياه والملوحة والتعامل مع التغيرات المناخية والتصحر والأمراض ويجب أن نسعى لتقديم حلول وابتكارات وبحوث تطبيقية لهذه الموضوعات الهامة المؤثرة في الأمن الغذائي للدول. 

وأشار القصير إلى أن القارة الأفريقية غنية بالموارد الطبيعية وتحتاج إلى التكامل من أجل الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وزيادة الإنتاجية وتدعيم المشروعات والبحوث في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا والدولة المصرية مستعدة لتقديم كل الدعم في ذلك. 

وأشاد بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي في تدريب المبعوثين الأفارقة كما وجه الشكر إلى العاملين في العلاقات الزراعية الخارجية والمركز الدولي للزراعة.

الزراعة نهضة غير مسبوقة القطاع الزراعى وتنفيذ مشروعات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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