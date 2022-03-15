سقوط عصابة سرقة رواد البنوك بـ«التتبع» في الشروق

نجحت مباحث القاهرة، اليوم الثلاثاء، في ضبط متهمين بحيازة أسلحة نارية لسرقة مبلغ مالي من سائق بأسلوب التتبع وكسر الزجاج بمدينة الشروق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بلاغًا من المقدم محمد محيي رئيس قسم شرطة الشروق يفيد إبلاغ سائق بشركة للاستثمار والتنمية الزراعية عن أنه أثناء إيداع مبلغ مالي بأحد البنوك وأثناء توقف السيارة ملكه أمام البنك وبداخلها مبلغ مالي فوجئ لدى عودته بكسر الزجاج الخلفي للسيارة وسرقة المبلغ المالي من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمعرفة الرائد كريم علام معاون مباحث الشروق ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة مثبت عليها لوحات معدنية وبالكشف الفنى عليها تبين أنها خاصة بسيارة أخرى والمبلغ بفقدها بقسم شرطة النزهة بالقاهرة.

كما أمكن تحديد أصل اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة المشار إليها وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ومستأجرة لشخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزة أحدهما سلاحين ناريين، عدد من الطلقات، اللوحات المعدنية المستخدمة أثناء ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التتبع، وكسر الزجاج" وأقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وأن اللوحات المعدنية المستخدمة أثناء ارتكاب الواقعة قاما بسرقتها بأسلوب "الفك" لاستخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة للحيلولة دون ضبطهما.

وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقر أحدهما بقيامه بتسليم مبلغ مالى من متحصلات الواقعة لشقيقه لإيداعهم بأحد البنوك، وباستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية عن أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.