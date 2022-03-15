وزير البترول: ربط هيئات القطاع والشركات القابضة والتابعة في منظومة رقمية موحدة

قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، إن قطاع البترول يعمل حاليًا على تنفيذ مشروع طموح لربط كافة الهيئات والشركات القابضة وكذلك الشركات التابعة لهم، في منظومة رقمية موحدة تهدف إلى توحيد مصادر البيانات والمعلومات ودعم اتخاذ القرار وسرعة وكفاءة العمليات.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع لوكا موشيتش عضو مجلس الإدارة التنفيذي والمدير المالي لشركة (ساب) “SAP” العالمية للبرمجيات لبحث آخر مستجدات جهود التحول الرقمي لقطاعات الطاقة بمصر والمنطقة، ومن ضمنها مشروعات التحول الرقمي بقطاع البترول، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الشركة العالمية والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية المتميزة التي توفرها حتى الوصول للتحول الرقمي الكامل بقطاع البترول.

وأشار الملا -في تصريح اليوم الثلاثاء- إلى أن قطاع البترول يعد أحد أهم قطاعات الدولة الاقتصادية وأن جهود التحول الرقمي به من شأنها أن ترسى مبادئ الحوكمة في منظومة الصناعة البترولية ككل في مصر، وتسهم في تحقيق أهداف التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، فضلاً عن الإسهام بقوة في سرعة وكفاءة أداء العمليات وخفض التكاليف.

وشدد الوزير على أهمية الإسراع بعمليات التحول الرقمي الكامل في كافة الشركات وربطها بهيئة البترول والشركات القابضة والاستفادة من أفضل النماذج العالمية الناجحة في هذا المجال وعلى ضرورة توافق الأهداف المشتركة مع شركة ساب لسرعة الانتهاء من المنظومة الرقمية الموحدة.

من جانبه، استعرض موشيتش نشاط الشركة في مصر والتعاون البناء مع عدة قطاعات بالدولة لتنفيذ مشروعات رقمية، مشيراً إلى سعي الشركة إلى بناء منظومة تخزين رقمي كبيرة في مصر، بالتوافق مع توجه الدولة المصرية للتوسع في مشروعات التحول الرقمي.

وأكد على تقدير الشركة للتعاون والعمل مع قطاع البترول المصري والجهود الكبيرة التي يتم بذلها من الجانبين لتنفيذ مشروع التحول الرقمي الكامل، وأن الشركة توفر حلول تكنولوجية متكاملة في هذا الإطار ومن ضمنها إنترنت الأشياء وتطبيقات متطورة لتحليل البيانات ما يسهم بقوة في توفير رؤية عميقة وشاملة لمنظومة العمل ودعم التعاون بين كافة أطراف المنظومة.