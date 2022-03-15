قل وداعا للنوم الليالي.. أشياء لا يخبرك بها أحد عن الأطفال حديثي الولادة

بعد تحديد ما إذا كنت ترغبين في إنجاب طفل، وقتها ستفعلين أي شيء وكل ما في وسعك لجعل حياته غير عادية،لكن هناك عنصر مفاجئ في ما يمكن توقعه عندما يكون لديك طفل.

ونستعرض وفقا لموقع “ momjunction" بعض الأشياء التي لا يخبرك بها أحد عن الأطفال حديثي الولادة

وداعا للنوم

إذا سألت الأم متى كانت آخر مرة نامت فيها جيدًا ، فسيتعين عليها حرفياً العودة إلى حارة الذاكرة واختيار الوقت الذي لم يكن فيه طفل ينام بجانبها.

قد يكون صعبا عليك الخروج

لقد أنجبت للتو طفلًا ، والآن تطأ قدمك أخيرًا خارج منزلك ؛ قد لا يكون بالضبط كما تركته، و ستظل موضوعات المناقشة الخاصة بك تحوم حول الطفل ، وكل ما تشاركه هو صور أطفال، و لذلك لا بأس إذا لم تتمكن من العثور على موضوعات المواعدة والنوادي الممتعة بعد الآن ؛ ستفهمك الكثير من الأمهات تمامًا.

التغذية يمكن أن تكون تحديا

لا يأخذ الأطفال الفطام جيدًا ، وقد تمر أيام يكون فيها تسليط الضوء على يومك هو إطعام طفلك، و يمكن أن يستغرق الأمر ساعات لإطعام وجبة واحدة فقط، و أيضًا قد تشعر بعدم الرضا إذا لم ينهي طفلك الوعاء بالكامل ، لكن لا تقم بإجبار طفلك على إطعامه سوف يأكل طفلك إذا شعر بالجوع ويتوقف عندما يشبع.

كوني مستعدة مع كثير من الحفاضات

يجب تنظيف الأطفال بعد كل 15 دقيقة لذا كوني جاهزة مع الكثير من الحفاضات وكريمات طفح الحفاضات والمناديل ومجموعة لطيفة لتغيير الحفاضات.

ستفتقدين طفلك حتى عندما تمسكين به

ستشعر دائمًا وكأن لديك الطفل الوحيد في العالم، و قد تشعر وكأنك تفتقد "وقتي" وتغضب من ضياع هواياتك، و سيأتي وقت تترك فيه طفلك مع والدك أو أجدادك للمرة الأولى ، ولن تتمكن من التفكير في أي شيء بخلاف الوقت الذي ستحمل فيه طفلك مرة أخرى.

ستكونين مهووسة به

قد لا تعرف الكثير عن العناية بالبشرة أو تأخذ مجهودًا لنفسك ، لكنك ستصبح من عشاق العناية بالبشرة بمجرد أن يكون لديك القليل، و ستفعل أي شيء وكل شيء للحفاظ على بشرة الطفل الرقيقة مغذية وصحية.

الشعور بالوحدة أمر طبيعي

يقولون إنه يمكنك أن تكون في غرفة مليئة بالناس ولا تزال تشعر بالوحدة، و هذا أمر شائع عندما تصبح أماً جديدة، على الرغم من أنه قد يكون لديك زوج داعم يشارك بنشاط في الأبوة والأمومة.