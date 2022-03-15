تقام يوم 25 مارس.. كل ما تريد معرفته عن مبارة مصر والسنغال

يترقب جماهير وعشاق الساحرة المستديرة، المواجهة الساخنة بين منتخب مصر والسنغال، فمن المقرر أن يلتقي منتخب مصر والسنغال يوم 25 مارس الحالي، في ذهاب المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، والتي تقام بنظام الذهاب والإياب، لتحديد المتأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وتستعد الجماهير المصرية وعشاق الساحرة المستديرة لحجز تذاكر مباراة كرة القدم بين منتخبي مصر والسنغال، بعد إعلان عن فتح باب الحجز بداية من اليوم الثلاثاء وقرر الكاف، إقامة مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم 25 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساء (بدلًا من السابعة والنصف مساء)، كما ستقام مباراة الإياب، يوم 29 مارس في تمام السابعة مساء (بدلًا من الخامسة مساءً)

أسعار تذاكر مبارة مصر والسنغال

وتراوحت اسعار التذاكر بناءً على الدرجات وكانت أقل فئة تبدأ من 100 جنيه وأعلى فئة تصل لـ2000 جنيه.

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه مباراة مصر والسنغال.

سعر التذكرة الدرجة الأولى 600 جنيه.

سعر التذكرة الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

سعر التذكرة الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

سعر التذكرة الدرجة الثالثة 100 جنيه.

من استاد القاهرة إلى لبرج العرب

عقب موافقة مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، على طلب المدير الفني للمنتخب الوطني البرتغالي كارلوس كيروش الخاص بغلق ستاد القاهرة الدولي حتى موعد المباراة المقرر لها 25 مارس وطلب كيروش، غلق ستاد القاهرة تلك الفترة حفاظًا على صلاحية الملعب بالشكل الأمثل والعشب الأخضر لكن ومع خطة كيروش للعب المباراة على ستاد القاهرة، وجه محللون تحذيرات لكيروش من اللعب على ستاد القاهرة، مطالبين بنقل المباراة إلى ستاد برج العرب

التشكيل النهائي

من المقرر أن يعلن كيروش عن القائمة النهائية التي تخوض اللقاء يوم 18 مارس الجاري، حيث تأكد خروج 3 لاعبين بشكل كامل من القائمة وهم، أحمد حجازي، وأكرم توفيق، ورمضان صبحي وجميعهم للإصابة وقد تشهد القائمة لاعبين جدد على قائمة كيروش في أمم إفريقيا وعلى رأسهم أحمد حسن كوكا وإبراهيم عادل، مع التوقعات باستمرار غياب أفشة وطارق حامد