البنتاجون ينفي وجود جنود أمريكيين بقاعدة «يافوريف» الأوكرانية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، وجود قوات أمريكية في قاعدة يافوريف التي تعرضت لقصف روسي بالصواريخ الباليستية.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البنتاجون - في تصريحات نقلتها لقناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الثلاثاء- إن "تعثر القوات الروسية يعود بشكل أساسي إلى المقاومة الأوكرانية والعقبات اللوجستية التي واجهتهم"، مشددا على أن الأجواء الأوكرانية متنازع عليها وأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تعمل بفعالية.

وأضاف أن روسيا استهدفت قاعدة يافوريف الأوكرانية بصواريخ كروز بعيدة المدى، مؤكدا أنه ليس هناك أي جنود أو متعاقدين أمريكيين في يافوريف.

وتقع القاعدة العسكرية التي استُهدفت في يافوريف، على بعد حوالى أربعين كيلومترا شمال غرب لفيف، وعشرين كيلومترا تقريبا من حدود بولندا، الدولة المنضوية في حلف شمال الأطلسي.

وتم استخدام هذه القاعدة في السنوات الأخيرة مركزا تدريبيا للقوات الأوكرانية تحت إشراف مدرّبين أجانب، كما استضافت القاعدة العديد مناورات عسكرية مشتركة للقوات الأوكرانية وقوات حلف شمال الأطلسي.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، أكد إنه لا توجد قوات أمريكية في القاعدة العسكرية التي استهدفتها روسيا غربي أوكرانيا".

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، أن الضربات الروسية لن تعطل إمدادات السلاح والمساعدات لأوكرانيا"، وذلك بحسب ما نقلته قناة “الحرة”.

وأوضح كيربي، أن تعثر القوات الروسية يعود بشكل أساسي إلى المقاومة الأوكرانية بالإضافة إلى العقبات اللوجيستية التي واجهتهم"، منوهًا أنه "ليس هناك أي جنود أو متعاقدين أمريكيين في قاعدة يافوريف".

ونوه متحدث وزارة الدفاع الأمريكية، أنه " لدينا عدة طرق لإيصال المساعدات وقاعدة يافوريف لم تكن واحدة منها، مضيفًا أنه "لا نعتقد أن قصف يافوريف كان يستهدف شحنات المساعدات العسكرية لأوكرانيا"، لافتًا إلى أن "روسيا استهدفت قاعدة يافوريف بصواريخ كروز بعيدة المدى"، القصف خلف أضرارا في القاعدة ولا نملك صورة واضحة عن حجم تلك الأضرار".

