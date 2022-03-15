تسليم مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون دولار إلى أوكرانيا

أعلنت وكالة حكومية أوكرانية مسؤولة عن المشتريات الطبية، أن أوكرانيا تلقت منذ بداية الحرب، مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون دولار في صورة إمدادات الطبية.

وذكر بيان -نقلته وكالة أنباء يوكرين فورم اليوم الثلاثاء- الأوكرانية أنه "منذ بداية الحرب، بلغت التكلفة التقديرية للمساعدات الإنسانية من حيث السلع الطبية التي يقدمها الشركاء الدوليون أكثر من 50 مليون دولار".

وأضاف البيان أنه من بين المواد التي تم تسليمها أدوية وأجهزة طبية لمساعدة الجرحى والمدنيين ومجموعات الإسعافات الأولية للجيش؛ والمعدات الطبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة رسم القلب والأشعة السينية المتنقلة وما إلى ذلك، موضحا أنه -عند وصولها- يتم توزيع الإمدادات الطبية على 31 مستودعا إقليميا وفقا لاحتياجاتهم، أو تسليمها مباشرة إلى المستشفيات، في حين يتم إرسال البضائع إلى المستشفيات الإقليمية، بما في تلك الموجودة في البؤر الساخنة، إذ يقوم يتم تنسيق العمليات من خلال وكالة المشتريات الحكومية الأوكرانية بالتعاون مع وزارة الصحة والمنظمات التطوعية.

وفي سياق متصل، بحثت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا ، اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، بما في ذلك فرض مزيد من التكاليف الاقتصادية.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان ، والأمين العام لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية فرانسوا ديلاتر ووزير الدولة للشؤون الخارجية بوزارة الخارجية الألمانية أندرياس ميكايليس، والأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية إيتوري سيكي ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلي.

وناقش الدبلوماسيون، بحسب البيان، تقديم مزيد من المساعدات الأمنية والإنسانية المنسقة لأوكرانيا، كما أكدوا دعم بلادهم المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها وإصرارهم على الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

