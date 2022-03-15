«الداخلية» تطرح سلعًا غذائية بتخفيضات 60% في مبادرة «كلنا واحد»

تبدأ وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء ولمدة شهر طرح سلع غذائية بتخفيضات 60% عبر 993 فرعًا ومنفذًا في إطار إطلاق فعاليات المرحلة الـ22 من مبادرة (كلنا واحد) وتستمر حتى 13 أبريل المقبل، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كل مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وغير غذائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي (993) فرعًا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة في تلك المجالات للمشاركة في المبادرة على أن تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

يأتي ذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وضمن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك والاحتفال بعيد الأم، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمني من خلال المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذي يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبى كل احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» والحد من تداعياته.