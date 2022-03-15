خبير علاقات دولية يُحذر من مبالغة الغرب في فرض عقوبات على روسيا

يعتقد هانز كونداني مدير برنامج أوروبا في معهد شاتام هاوس -الذي يتخذ من لندن مقراً له والمتخصص في العلاقات الخارجية- أن الدول الغربية فشلت في الماضي في اتخاذ الموقف الرادع المناسب تجاه روسيا، وهو الأمر الذي كبدها خسائر فادحة، مؤكداً أن خطر المبالغة والاندفاع في اتخاذ إجراءات رادعة واسعة النطاق ضد روسيا في الوقت الحالي سيكون له عواقب وخيمة على الدول الغربية.

ويشير كونداني -في مقال له بصحيفة الجارديان البريطانية- إلى أنه طالما تبني هو شخصياً مواقف متشددة علي مدار العقد السابق أو يزيد وكان دوماً مؤيداً للمواقف الأوروبية والأمريكية تجاه كل من روسيا والصين وهي الحقبة التي اعتقد فيها الخبراء السياسيون أنه بإمكانهم تغيير توجهات روسيا والصين من خلال التعاون الاقتصادي مع كلا البلدين بينما كان يري شخصياً ضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه كلا البلدين.

ويوضح الكاتب أنه كان ينحي باللوم بصفة خاصة على ألمانيا ويوجه لها انتقادات شديدة بسبب مبالغتها في استرضاء كلا البلدين ربما على نحو يفوق الولايات المتحدة نفسها، وهو الموقف الذي بدا واضحاً في انخفاض ميزانية الإنفاق العسكري الألمانية، وهو ما أضعف قدراتها العسكرية إلي جانب اعتمادها إلى حد كبير على استيراد الغاز من روسيا إلى جانب منتجات أخرى من الصين.

ويضيف كونداني أنه الآن وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا فقد راعه تعالي الكثير من الأصوات التي تطالب الغرب باتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه روسيا لمساندة الشعب الأوكراني، فوجد نفسه فجأة ينتمي إلى معسكر الحمائم فيما يخص كل من روسيا والصين داعياً إلي عدم تصعيد المواقف وأساليب التعامل مع موسكو والسعي لإيجاد حل لتلك الأزمة بدلاً من العمل على تغيير النظام الحاكم في روسيا.

ويقول الكاتب دعونا نعود بالذاكرة للوراء قليلاً، فمنذ ضم روسيا لجزيرة القرم واجتياحها لإقليم دونباس عام 2014 قام الغرب باعتماد استراتيجية ردع ضد فلاديمير بوتين لمنعه من التمادي في مسعاه التوسعي في أوكرانيا أو أي منطقة أخرى في وسط وشرق أوروبا. حيث قامت الدول الغربية بتعزيز تواجد قوات حلف شمال الأطلسي في بولندا ودول البلطيق إلي جانب تقديم مساعدات عسكرية للجيش الأوكراني في صورة برامج تدريب عسكري، إلا أن الدول الغربية لم تأخذ تنفيذ تلك الاستراتيجية علي محمل الجد سواء في الشق العسكري أو الاقتصادي منها، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لن تتولى الدفاع عن أوكرانيا لأنها ليست حليفاً لحلف شمال الأطلسي، أما فيما يخص الشق الاقتصادي فقد استمرت أوروبا في الاعتماد على الغاز الروسي لتوفير احتياجاتها من الطاقة وهو القطاع الذي أسقطوه عمداً من العقوبات المفروضة على روسيا.

ويعرب الكاتب عن اعتقاده أن إجراءات الردع الغربية تجاه روسيا قد فشلت بدليل أنها لم تنجح في منع بوتين من اتخاذ قرار الحرب في أوكرانيا والمغامرة بالتعرض لفرض عقوبات من جانب الدول الغربية ولكن من الواضح أنه قرر أن يخوض المغامرة وأنه قادر على تحمل عواقبها.

وأشار الكاتب إلى أن الدول الغربية حالياً في موقف صعب وغير مسبوق موضحاً أنه يرى ضرورة عدم تصعيد الموقف حالياً ضد روسيا في الوقت الذي يجب أن تستعد فيه الدول الغربية إلي احتمال لجوء بوتين إلى التصعيد من خلال استخدام الأسلحة الكيماوية أو النووية لحسم نتيجة الحرب لصالحه.

وعلى الرغم من ذلك، يرى الخبراء في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ضرورة اعتماد جميع أنواع العقوبات الاقتصادية والسياسية والعسكرية ضد موسكو وهو ما ينذر بجر حلف شمال الأطلسي إلى حرب مع روسيا.

وأعرب الكاتب عن دهشته من تحول الدول الغربية المفاجئ من موقفها الداعي لتبني عقوبات محددة وضيقة النطاق ضد روسيا إلى اعتماد سياسة حرب اقتصادية شاملة عليها دون تحديد أي شروط لرفع هذه العقوبات والقيود في حالة تغيير روسيا موقفها الحالي.

ويختتم الكاتب مقاله محذراً من خطورة الاندفاع والتهور في اتخاذ القرار في تلك اللحظات العصيبة التي تمر بها الدول الغربية حالياً في محاولة لتصحيح أخطائها في الماضي وتخاذلها تجاه المواقف الروسية.