الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الجزار»: الانتهاء من 4340 وحدة إسكان اجتماعي ببورسعيد الجديدة قريبًا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بالمحافظة، والمشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة – سلام، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وقال وزير الإسكان، من المقرر الانتهاء قريبا بمدينة بورسعيد الجديدة – سلام، من تنفيذ 4340 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وعدد من المشروعات التنموية، وتشمل (مدرسة تعليم أساسى – مركز طبى – حضانة – نادٍ اجتماعى – سوق تجارية – نقطة شرطة – وحدة إطفاء – مسجد)، وجارٍ تنفيذ الجامعة التكنولوجية بمساحة 16.7 فدان، والجامعة الأهلية بمساحة 44 فداناً، وتنفيذ أعمال المرافق (طرق ــ مياه ــ صرف صحى ــ رى ــ كهرباء)، وشبكة التليفونات، ومحطة محولات شرق بورسعيد جهد 22/66 ك.ف شاملة خط الربط، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى المدمجة، بجانب الانتهاء من مشروع محطة تحلية مياه البحر، بطاقة 150 ألف م3/يوم.

وأشار الوزير إلى أن مدينة "سلام" شرق بورسعيد، صدر بإنشائها القرار الجمهوري رقم 589 لسنة 2019، لترتكز الحدود الشرقية للمدينة علي الشاطئ الغربي لبحيرة البردويل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 22153.95 فدان، وتقع المدينة فى أقصى الشمال الغربى لشبه جزيرة سيناء، ويحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق بحيرة البردويل، ومن الجنوب مدينة القنطرة، ومن الغرب تفريعة قناة السويس.

كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى الجاري تنفيذها بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحسين الخدمات المختلفة في هذا القطاع.

من جانبه، تقدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بالشكر للدكتور عاصم الجزار، ومسئولى الوزارة، على الجهود الواسعة التى تبذلها وزارة الإسكان فى تنفيذ المشروعات السكنية بأنواعها المختلفة، ومشروعات البنية التحتية، لخدمة أهالى محافظة بورسعيد، والتى تم تنفيذها على أعلى مستوى، وأصحبت علامات مميزة بالمحافظة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المشروعات التنموية بمدينة بورسعيد الجديدة وحدة سكنية مشروع الإسكان الإجتماعي القرار الجمهوري مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي

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