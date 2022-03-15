أمريكا تثمن دور كراوتيا النشط في الناتو ودعمها حكومة أوكرانيا

ثمنت الولايات المتحدة دور كرواتيا النشط في الناتو ودعمها حكومة أوكرانيا، بما في ذلك تقديم المساعدة الأمنية واستقبال اللاجئين.

جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ورئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش.

وأشاد بلينكن بدور كرواتيا الحاسم في تأمين المستقبل الأوروبي لدول غرب البلقان بأكملها، بما في ذلك البوسنة والهرسك، مرحبا بالحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وكرواتيا المقرر في 17 مارس الجاري، والذي يضم فرقا مشتركة رفيعة المستوى بين الوكالات لمراجعة الجهود ؛ لتعزيز الأولويات.

وأضاف أنهما ناقشا تحطم طائرة بدون طيار في 10 مارس الجاري في زغرب التي كانت تحلق عبر المجر من أوكرانيا على ارتفاع 1300 متر، قبل أن تتحطم بعد 7 دقائق من دخولها المجال الجوي الكرواتي وتسقط مسببة حفرة كبيرة بالأرض، مجددا التأكيد على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي.

وعلى صعيد متصل، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تواصل التعاون الوثيق مع الحلفاء والشركاء؛ للتأكد من أن الشعب الأوكراني يمكنه الدفاع عن بلده.

وأضاف بايدن - على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن الولايات المتحدة التزمت، بتقديم مساعدة أمنية لأوكرانيا بقيمة تزيد على 1.2 مليار دولار، خلال العام الماضي.

ومن جانبه، قالت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكي "إن الولايات المتحدة ستواصل دعمها إلى أوكرانيا للمشاركة في المفاوضات مع روسيا".

وأكدت ساكي، وفقا لقناة (الحرة) اليوم استمرار واشنطن في تقديم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية بهدف تعزيز موقف الأوكرانيين في هذه المفاوضات.

وقالت المتحدثة الأمريكية "بكل تأكيد سنواصل دعم المشاركة الأوكرانية في هذه المفاوضات ما دامت هذه رغبة الأوكرانيين، وسنقدم لهم المساعدات الإنسانية والاقتصادية والعسكرية أيضا وذلك بهدف تعزيز موقفهم بالمفاوضات"، معربة عن رغبة واشنطن بخفض التصعيد العسكري بأوكرانيا، وأن يكون هناك دليل على عملية خفض التصعيد.

وحول الصين، حذرت ساكي الصين من تقديم مساعدات إلى روسيا للالتفاف على العقوبات التي فرضت عليها ردا على الهجوم الروسي بأوكرانيا فإن بكين ستواجه عواقب قاسية.

جدير بالذكر أنه سيعقد مسؤولون روس وأوكرانيون جلسة مفاوضات جديدة الاثنين المقبل، عبر الفيديو.