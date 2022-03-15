«قناة السويس» تكشف سبب إلغاء التخفيض في رسوم مرور ناقلات الغاز الطبيعي

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تتابع حركة التجارة العالمية وتدرس باستمرار الرسوم المناسبة لعبور السفن بما يحقق المنفعة الاقتصادية .

وأضاف “ربيع” - في تصريح خاصة لفضائية “سكاي نيوز عربية” - أنه "تم إلغاء التخفيض في رسوم مرور ناقلات الغاز الطبيعي المسال، بعد دراسة اقتصادية لوضع التجارة العالمية، خاصة مع زيادة أسعار الغاز بنسبة كبيرة مؤخرًا".

وتابع:"نحن نتابع ونرى دائمًا ما يخدم مصلحتنا ومصلحة العملاء، حيث سبق وأن منحنا تخفيضات كبيرة أثناء جائحة كورونا، لكن الأمور تغيرت حالياً بعد استقرار الوضع الوبائي، بجانب زيادة أسعار النفط والغاز الطبيعي، وهذا ما استدعى النظر من جديد في أسعار مرور ناقلات الغاز الطبيعي".

وأشار إلى أن تأثير أزمة الحرب الروسية في أوكرانيا لم يظهر حتى الآن، لكن الهيئة تتابع وتدرس باستمرار الرسوم المناسبة بما يحقق المنفعة الاقتصادية للهيئة، وكذلك بما يلائم العملاء.