مراحل الدورة الشهرية: دليل شامل لمتلازمة ما قبل الحيض (PMS)

تمر المرأة بعدة مراحل في توقيت الحيض ، وستلاحظ أن الدورة الشهرية لها تأثير على صحتها الجسدية والعاطفية، و تحدث التغييرات قبل أسبوعين من دورتك الشهرية ، وستختفي هذه الأعراض بمجرد بدء الدورة أو بعدها بفترة قصيرة .

ونستعرض وفقا لموقع “ fustany ”: دليل شامل لمتلازمة ما قبل الحيض

ما هي علامات وأعراض المتلازمة السابقة للحيض؟

أولاً ضع في اعتبارك الأعراض العاطفية والسلوكية:

القلق أو التوتر.

تغيرات في المزاج والاكتئاب

البكاء بشكل غير متوقع وبدون سبب واضح

الهياج أو الغضب.

تغيرات في الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام

مشاكل النوم (الأرق).

الميل للعزل.

عدم القدرة على التركيز.

ثانيًا دعونا نناقش الأعراض الجسدية:

آلام العضلات أو المفاصل

صداع نصفي.

زيادة الوزن مرتبطة باحتباس السوائل.

الشعور بالانتفاخ

تورم الثدي.

تهيج حب الشباب

الشعور بالإمساك أو الإسهال.

ما هو سبب متلازمة ما قبل الحيض (بمس)؟

يمكن أن تحدث المتلازمة السابقة للحيض أو تتفاقم إذا قمت بما يلي:

أنت مدخن شره.

أنت تحت ضغط نفسي شديد.

لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.

تستهلك الكثير من الأطعمة المالحة واللحوم الحمراء والسكر.

كنت تعاني من الاكتئاب.

ما الذي يمكنني فعله للتحكم في أعراض الدورة الشهرية؟

قد تكون هذه النصائح والحيل مفيدة لك:

30 دقيقة من التمارين في اليوم.

تناول الأطعمة المغذية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات.

حاول الحصول على ما يكفي من الكالسيوم

قدر الإمكان تجنب الملح والكافيين.

قلل من تدخينك إذا كنت مدخنًا.

احصل على قسط كافٍ من النوم .

اعمل على خفض مستويات التوتر .

الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في التغلب على أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS):

سمك السالمون

يعتبر سمك السلمون من أفضل المصادر الغذائية لفيتامين د ، كما أنه مصدر جيد لفيتامين ب 6 الذي قد يساعد في تقليل آلام الثدي.

بروكلي

البروكلي وهو عنصر غذائي أساسي في جميع الأنظمة الغذائية ، على العديد من الفوائد الصحية والعناصر الغذائية التي ثبت أنها تساعد النساء في مكافحة هذه الأعراض.

بيض

البيض عنصر أساسي في التغذية والطعام بشكل عام لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامينات D و B6.

زبدة الفول السوداني

الفول السوداني وزبدة الفول السوداني غنية بالمغنيسيوم وفيتامين ب 6. يساعد المغنيسيوم في تنظيم مادة السيروتونين.

موز

يحتوي الموز على نسبة عالية من فيتامين ب 6 والبوتاسيوم ، مما يساعد على تجنب احتباس الماء والشعور بالانتفاخ.