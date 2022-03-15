الثلاثاء 15 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مرشحة الانتخابات الرئاسية الفرنسية: أرفض تقديم وعود كاذبة لأوكرانيا بانضمامها للاتحاد الأوروبى

مرشحة انتخابات الرئاسة
مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية فاليري بيركيس

أعربت مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية فاليري بيركيس عن رفضها لقطع أي تعهدات كاذبة لأوكرانيا بانضمامها للاتحاد الأوروبي، فيما الاتحاد بحاجة لإصلاحات بقطاعات الدفاع والطاقة والغذاء.

وقالت "بيركيس"، في تصريح لقناة "TF-1": "أنا ضد التوسع المرتقب للاتحاد الأوروبي بما في ذلك بعضوية أوكرانيا".

وأضافت: "أعتقد أنه يجب علينا أولًا إجراء إصلاح عميق لمجتمعنا في سياق الحكم الذاتي الاستراتيجي في قطاع الدفاع والطاقة والاستقلال الغذائي".

وتابعت: "الآن من المستحيل إعطاء أي ضمانات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأردفت قولها: "لا حاجة لإعطاء وعود كاذبة للأوكرانيين في هذا الصدد".

كما دعت إلى وقف تمويل استعدادات تركيا لعضوية الاتحاد، وقالت: "تركيا لن تكون في أوروبا أبدًا".

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