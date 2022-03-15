وسائل إعلام: إصابة صحفى بريطانى بالرصاص فى أوكرانيا

أعلنت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية إصابة صحفي بريطاني بالرصاص كان يغطي الأحداث في أوكرانيا لصالحها ونقله إلى مستشفى قرب كييف، دون أن تحدد مدى خطورة إصابته.

وقال التلفزيون في بيان: "في وقت سابق اليوم أصيب مراسلنا بنجامين هول أثناء إنجاز تقارير خارج كييف".

وأضاف: "لدينا تفاصيل محدودة في هذا الوقت، لكن بن نقل إلى المستشفى وتحاول فرقنا على الأرض جمع معلومات إضافية في ظل تطور الوضع بسرعة".

وكانت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا أعلنت في وقت سابق على "فيسبوك" أن صحفيا بريطانيا أصيب بشظايا في ساقيه ونقل إلى المستشفى حيث أدخل العناية المركزة.

كذلك، نشرت صورة بطاقته الصحافية الرسمية بعد إخفاء الاسم وجزء من وجه الصحفي المصاب

وعلى صعيد آخر، أعلنت الحكومة البريطانية، عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية لبناء السفن الحديثة (NSbS) لتنشيط صناعة بناء السفن ذات الشهرة العالمية في المملكة المتحدة، بقيمة تصل إلى أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث من المنتظر تسليم أكثر من 150 سفينة تجارية وبحرية جديدة على مدار الـ30 عامًا المقبلة.



وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون- خلال زيارته ووزير الدفاع البريطاني بين والاس إلى حوض كاميل ليرد لبناء السفن Cammell Laird Shipyard في ميرسيسايد- "إن الاستثمارات الحكومية الجديدة تهدف إلى تحفيز ودعم أحواض بناء السفن والموردين في جميع أنحاء المملكة المتحدة وتوفير التمويل للبحث والتطوير في قطاع السفن والبنية التحتية، خاصة الأكثر مراعاة للبيئة، وكذلك دعم الوظائف عالية الجودة وتطوير تكنولوجيا صناعة السفن".



ونقلت وكالة أنباء جنوب الأطلنطي اليوم، عن جونسون قوله: "إن الاستراتيجية تتضمن بناء أكثر من 150 سفينة جديدة حربية ومدنية على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، وتشمل بناء السفن الحربية الكبيرة وأيضًا زوارق قوات خفر السواحل وغيرها من السفن المدنية، وكذلك تأمين عقود التصدير والتصميم للسفن البحرية البريطانية إلى كل من أستراليا وكندا".



من جهته، أعرب وزير الدفاع البريطاني عن سعادته بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للارتقاء بمستوى صناعة بناء السفن وتطوير القوى العاملة وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل الجديدة وتعزيز مستويات المعيشة والأجور في هذا القطاع الحيوي من الصناعة البريطانية، خاصة في هذا الوقت الحرج بالنسبة للاقتصاد البريطاني.