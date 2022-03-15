الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس تشيلى يدعو دول المنطقة لاعتماد الحصص فى استقبال اللاجئين من فنزويلا

الرئيس التشيلي غابرييل
الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش

دعا رئيس تشيلي الجديد غابرييل بوريتش دول أمريكا اللاتينية لاعتماد نظام الحصص في استقبال اللاجئين من فنزويلا.

 

وقال الرئيس إن "كامل أعباء أزمة الهجرة لا يجوز أن تكون على عاتق مجموعة واحدة من الدول، مثلما يحدث مع كولومبيا وبيرو وتشيلي، ولذلك تحدثت مع رؤساء الدول في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية لنناقش اعتماد نظام الحصص ونجد حلا عادلا لهذه القضية".

 

وذكر أنه يعتزم أن يطلب من البرلمان تمديد نظام الطوارئ في شمال البلاد الذي تم فرضه في فبراير الماضي من قبل الحكومة السابقة على خلفية أزمة الهجرة وتنامي الجريمة.

 

وأكد أنه لن يعلن العفو عن المهاجرين الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية.

 

يذكر أن تشيلي شهدت تدفقا للمهاجرين غير الشرعيين من فنزويلا في العام الماضي، الذين بقى عدد كبير منهم في المناطق الشمالية من البلاد، مما أثار احتجاجات لدى السكان المحليين واعتداءات على مخيمات المهاجرين.

 

 وعلى صعيد آخر ـ أعربت فنزويلا،  عن استعدادها لإجراء "حوار" مع أوروبا، وطالبت برفع العقوبات المفروضة عليها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع في تركيا بين وزير خارجيتها فيليكس بلاسنثيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وفق “فرانس برس”.

يدعو تشيلي اللاجئين فنزويلا لاجئين رئيس منطقة لاجئ

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وائل لطفي

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