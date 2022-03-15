«ديلى ميرور» ترجح مقتل 3 كوماندوز بريطانيين سابقين بضربة روسية فى أوكرانيا

رجحت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية مقتل ثلاثة مرتزقة خدموا في القوات الخاصة البريطانية في الضربة الجوية الروسية لمعسكر يافوروفسكي قرب لفوف غربي أوكرانيا مؤخرا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن "البريطانيين الثلاثة خدموا في القوات الخاصة البريطانية، ولم يكونوا مع ذلك جزءا من وحدات (فيلق المرتزقة)، التي يتم تدريبها في المعسكر المنكوب".

وأعلن الجيش الروسي الأحد عن توجيه ضربة دقيقة لمراكز تدريب القوات الأوكرانية في منطقتي ستاريتشي ويافوروفسكي في مقاطعة لفوف على 25 كم من الناتو غربي أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي أنه تم في الضربة القضاء على 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير مخازن أسلحتهم وذخائرهم الغربية التي زودهم الناتو بها.