الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كييف تحدد موعد التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

رجح أليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا في غضون أسبوع إلى أسبوعين، أو حتى مطلع مايو على أبعد تقدير.

 

وقال في حديث على قناة "يوتيوب" للصحفي مارك فيغين: "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو المقبل، بالتحديد أوائل مايو، يجب أن نتوصل على الأرجح إلى اتفاق سلام، وربما أسرع بكثير".

 

وأضاف: "أنا أعني الموعد النهائي.. اتفاق سلام مع انسحاب القوات وإنهاء كل شيء".

 

وعقدت الجولة الرابعة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الاثنين عبر خاصية "الفيديو كونفرانس"، وقال ميخائيل بودولاك مستشار الرئيس الأوكراني، إنه "تم التوقف عن العمل الفني وستستمر المفاوضات يوم غد الثلاثاء".

روسيا روسي موعد اتفاق كييف موعد آ سلام

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وائل لطفي

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