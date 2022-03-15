العاهل السعودى يوافق على تمديد استقبال طلبات تملك العقارات

وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على تمديد استقبال الطلبات وتعديل قواعد وضوابط النظر في طلبات المواطنين تملّك العقارات.

وأكد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، أن هذه المو افقة تجسد اهتمام القيادة بكل ما يخدم المواطنين، منوها بمبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بخصوص طلبات التملّك التي لا تزيد فيها مساحة العقار على 2500 متر مربع للسكني، و5000 متر مربع للزراعي، حيث تم إلغاء اشتراط المصور الجوي للحيازات المُحياة قبل عام 1387، بهدف تمكين اللجان من النظر في الطلبات وف ق الشروط و الضوا بط.

من جهته، أوضح محافظ الهيئة إحسان بافقيه أن الضوابط المعدلة شملت تمديد فترة استقبال الطلبات سنة من تاريخ 9 ديسمبر 2021، و استمرار قبول التعديل الشكلي على الصكوك العقارية، و اعتماد أقرب مصور (جوي أو فضائي) معتمد من الهيئة العامة للمساحة و المعلومات الجيومكانية، على أن يقتصر النظر على المساحة المُحياة فعليا وفق ما توضحه المصورات الجوية، وتقديم المستندات والوثائق التي تثبت و جود الإحياء قبل التاريخ المحدد، إضافة إلى تصحيح الصكوك الواقعة ضمن حدود الحرمين الشريفين الصادرة قبل صدور الأمر الملكي في تاريخ 30 يناير 2007.

ولفت إلى أنَ جميع طلبات التملّك يجب أن تثبت و جود الإحياء قبل تاريخ 9 نوفمبر 1967، مبينا أن لجان النظر لن تنظر في أي طلب تملّك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفة النهائية، أو ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها بموجب الأوامر والأنظمة والقرارات، أو تتعارض مع التنظيم أو التخطيط، أو أيا من المشروعات التنموية الأخر ى.