الثلاثاء 15 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مباحثات بين موريتانيا وغينيا بيساو للتعاون فى مختلف المجالات

الرئيس الموريتاني
الرئيس الموريتاني ورئيس غينيا بيساو

بحث الرئيس الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسجو أمبالو، مختلف مجالات التعاون.

وذكرت الرئاسة الموريتانية، أن المباحثات التي حضرها أعضاء الوفدين تناولت مختلف مجالات التعاون بين البلدين، كما تطرقت لجملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد آخر، اتفقت مالي وموريتانيا في نواكشوط على تنظيم دوريات عسكرية وأمنية مشتركة لتفادي القتل الجماعي الذي يتعرض له الموريتانيون في مالي على طول الشريط الحدودي المشترك بين البلدين.

وجاء في بيان مشترك، صدر عن زيارة وفد حكومي مالي كبير، ترأسه وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، أن الدوريات المشتركة ستقوم بعملها على الشريط الحدودي المشترك الذي وقعت فيه مذبحتان راح ضحيتهما عشرات الموريتانيين المدنيين العزل.

 تقول المصادر الموريتانية والحكومة في نواكشوط، إن "قوات نظامية مالية ضالعة فيها"، بينما ترفض الحكومة المالية ضلوع أي من عناصر جيشها في هذه الأعمال الإجرامية.

وأشار البيان إلى أن الحكومتين وافقتا كذلك على تشكيل بعثة مشتركة لتحديد ملابسات حادث مقتل 44 مدنيًا موريتانيا السبت الماضي عند النقطة المائية  "بئر العطاي" داخل الأراضي المالية عند الشريط الحدودي المشترك.

كما اتفقت الحكومتان على نشر نتائج التحقيق في مقتل سبعة موريتانيين في يناير الماضي داخل الأراضي المالية في نفس الشريط الحدودي ومعاقبة الضالعين في الأعمال الإجرامية التي راح ضحيتها مدنيون موريتانيون.

وحسب البيان المشترك، فقد تم الاتفاق على إنزال أشد العقوبات ضد المتورطين في أعمال القتل وفق القوانين المالية، وإنشاء إطار مشترك للتشاور بين البلدين لتبادل المعلومات لضمان تلافي وقوع الأحداث المؤلمة.

واستدعت موريتانيا السفير المالي لديها وسلمته رسالة احتجاج شديدة اللهجة على ما يتعرض له الموريتانيون داخل الأراضي المالية واستنكارها لعدم تعاون مالي لتلافي تكرار مثل هذه الحوادث.

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