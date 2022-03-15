«مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان» محاضرة أونلاين بمكتبة الإسكندرية

تعقد في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء، محاضرة عبر الإنترنت بعنوان «مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان»، والتي تنظمها مكتبة الإسكندرية، عن طريق متحف الآثار ومركز زاهي حواس للمصريات التابعان لقطاع التواصل بها.

تُلقي المحاضرة الدكتورة فاطمة كشك؛ باحثة بالمعهد الفرنسي للآثار الشرقية والمركز البولندي لآثار البحر المتوسط.

تلقي محاضرة «مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان»، الضوء على الجبانة الفاطمية بأسوان، التي تعدُّ من أكبر الجبانات الإسلامية التاريخية في مصر. وترجع أهمية هذه الجبانة لأهميتها المعمارية، وأيضًا لكونها نموذجًا مهمًا لموقع تاريخي ذي تراث حي. ولا تزال القباب الأثرية المنسوبة لعديد من الشخصيات الدينية المهمة تحظى بزيارات دائمة من زوار الجبانة من أهالي أسوان وصعيد مصر. وهناك عديد من هذه القباب التي مازالت تحمل بقايا عديد من كتابات الجرافيتي -أو المخربشات- التي تركها زوار هذه المشاهد لتخليد ذكرى زيارة هذه الأماكن المهمة. وتهدف هذه المحاضرة إلى تقديم نتائج بحث ميداني عن مخربشات الزوار بالجبانة الفاطمية بأسوان.

ــ "فيلق العمال المصري.. التاريخ المجهول لثورة ١٩" في ضيافة بيت السناري

في سياق متصل، يستضيف بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم أيضا، ندوة تحت عنوان "فيلق العمال المصري.. التاريخ المجهول لثورة ١٩"، وذلك بالتعاون مع مبادرة سيرة القاهرة.

يُحاضر في الندوة الدكتور محمد أبو الغار؛ الكاتب والطبيب المصري المعروف، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية في الطب، وصاحب المؤلفات في الطب والتاريخ، بالإضافة إلى مئات المقالات في الصحف والمجلات.

تأتي هذه الندوة في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.

وتركز الندوة على التعريف بتاريخ مدينة القاهرة من خلال تسليط الضوء على التاريخ المجهول لثورة 19، وأحد الأسباب التي ظلت مجهولة إلى أن كشفتها الدراسات التاريخية الحديثة وعدتها سببا من أسباب اشتعال الثورة.

يذكر أن مبادرة سيرة القاهرة؛ هي مبادرة شبابية مستقلة تهدف إلى الحفاظ والتعريف والتوعية بتراث وتاريخ وآثار مدينة القاهرة من خلال زوايا متعددة.

يشار إلي أن ثورة ١٩١٩ تحتل موقعا ملهما في سجل تاريخنا الحديث والمعاصر، ولقد حظيت ثورة ١٩١٩ بالعديد من الدراسات والكتابات التي سبرت غورها ودرست إرهاصاتها وتفجرها وكذلك أثرها علي شتي مناحي الحياة في مصر.

ــ "تطور الزخارف في عمارة القاهرة التاريخية"

كما تُنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل مجانية تحت عنوان "تطور الزخارف في عمارة القاهرة التاريخية"، وذلك في الثالثة عصر اليوم ، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب. وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة، وتستهدف الشباب من سن 16 سنه فما فوق.

تركز الورشة على التعريف بتاريخ الزخارف وأنواعها من خلال تعلم طريقة رسم الزخارف، والقياسات الهندسية اللازمة لإعداد الزخارف المميزة ذات الأشكال المُبهرة، وكذلك القواعد المستخدمة من موازنة وتناظر وتناسب وتشعب وتكرار وغيرها مع التوضيح على القاهرة التاريخية.

يحاضر في الورشة الدكتور مجدي الشحات؛ مدرس الزخارف الأثرية في كليه الاثار جامعه الفيوم وجامعة القاهرة ومدرس الزخرفة الشعبية بأكاديمية الفنون المعهد العالي للفنون الشعبية، واستشاري الاعمال النحاسية في مشروع صنايعيه مصر القومي.

تهدف الورشة إلى القاء الضوء على فن الزخرفة الذي رافق الإنسان منذ القدم، وازدهر في كافة العصور، وعكس أشكال ونُظُم الحياة والمعيشة والعادات والتقاليد، وكذلك تعليم المشتركين هواية وحرفة رأس مالها صغير لمن يرغب في عمل مشروع صغير ولكل من له هواية الأعمال اليدوية.

